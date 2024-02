Nový dokument o invazi do Československa v roce 1968 Premiéři Karlových Varů

Jan Srp|Foto: Česká televize

Dokumentarista Jan Sickle strávil řadu let výzkumem a shromažďováním soukromých filmových archivů. Před dvěma lety narazil na krabici obsahující 35 cívek filmu, která, jak se ukázalo, obsahovala hodiny nikdy předtím neviděného materiálu ukazující invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a také protesty, které následovaly, jak vysvětlil Radio Prague International:

„Dostal jsem materiál od chlapa, který sbíral memorabilia z druhé světové války a dostal kotouče. Léta jsem na něj tlačil, aby mi je dal, a nakonec to vzdal.“

„Záběry byly natočeny na 35mm, což je profesionální film, takže potřebujete speciální vybavení, abyste si to mohli prohlédnout. Zpočátku jsem nemohl uvěřit, že jsem narazil na čtyři hodiny dosud neviděného záznamu. Ale poté, co jsem digitalizoval Veškerý materiál, uvědomil jsem si, že to byl. Byly to skutečně všechny nově objevené materiály.

„Obnova okupace“|Obrázek: Cinepoint

V 60. letech smělo na 35mm film natáčet jen několik státních institucí, a protože kotoučky obsahovaly záběry vojenských objektů, pan Schickel brzy zjistil, že je natočilo Československé armádní filmové studio.

„Rok 1968 byl v tomto ohledu neuvěřitelný. Každý fotograf, který mohl získat fotoaparát nebo filmový materiál, šel ven a fotografoval, co se dělo.