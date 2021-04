Pražské jaro, Pooja Singh, GGSKC

Pražské jaro

Od ledna do srpna 1968 bylo Československo dvacet let pod vládou komunistické strany. Vystavení takové extrémní nadvládě znamenalo omezení v kultuře, cestování, projektech a řeči. V důsledku toho se ekonomika a životní úroveň v Československu drasticky zhoršily. Komunistická vláda se stala nenáviděnou lidmi kvůli masivnímu nedostatku potravin, vysoké míře nezaměstnanosti a nedostatku politické svobody.

Ve snaze omezit absolutní kontrolu byl Alexander Dubček zvolen prvním tajemníkem komunistické strany české vlády dne 5. ledna 1968. To mělo zefektivnit a zefektivnit vládu a zároveň ji udržet v souladu s ideologiemi sovětů. svaz. Dubček byl oddaný Varšavské smlouvě a komunismu. Jeho záměrem však bylo liberalizovat režim a poskytnout více svobody jeho občanům. Věřil, že vláda by měla prosazovat socialismus „lidskou tváří“. Reformy, které Dubček zavedl od dubna, se začaly označovat jako „Pražské jaro“. Jeho pozměňovací návrhy uvolnily cenzuru a umožnily kritiku vládních akcí. Odbory získaly širší pravomoci, zvýšily obchod se Západem a poskytly individuální práva na cestování do zahraničí.

Dubčekovy reformy se setkaly s velkým nadšením lidí, ale Moskva se s nimi nesetkala se stejným nadšením. Brežněv věřil, že reformy ohrozily bezpečnost Sovětského svazu, protože by vedly k požadavkům na změnu v jiných satelitních státech a možným požadavkům na opuštění Varšavské smlouvy. Brežněv také cítil, že pokud Československo zvýší obchod se Západem, pak by Československo mohlo být blíže Spojeným státům než Sovětskému svazu, což by vytvořilo díru v železné oponě. V této době se Rumunsko odmítlo účastnit zasedání Varšavské smlouvy a jugoslávský vůdce odmítl převzít kontrolu z Moskvy.

Po celé měsíce poté, co se Dubček stal vůdcem, ho Brežněv neustále naléhal, aby svými reformami neohrozil pověst komunismu. Když však Dubček povolal Tita a Ceausesca (vůdce Jugoslávie a Rumunska), Brežněv se rozhodl jednat. 20. srpna 1968 Brežněv nařídil 500 000 vojsk Varšavské smlouvy napadnout Československo a ukončit Pražské jaro. Vzhledem k tomu, že nad lidmi vládla kolektivní vojenská síla, bylo málo, co mohla opozice udělat, a to navzdory individuálním projevům odvahy občanů. Útočné síly tvrdily, že byly povolány k obnovení zákona a pořádku.

Tento agresivní akt kontroly rozhněval Spojené státy a mnoho dalších západních vlád, protože vedly silné protesty proti Sovětskému svazu. Došlo také k pokusu o přijetí oficiální rezoluce v OSN, což však Sovětský svaz odmítl. V reakci na to SSSR zdůvodnil invazi podle potřeby k ochraně jednoty komunistického hnutí. Dne 26. září vydal Brežněv doktrínu prostřednictvím sovětských novin Prada. Brežněvova doktrína konstatovala, že akce kteréhokoli jednotlivého komunistického státu budou mít dopad na všechny komunistické státy. To znamená, že pokud se některá země rozhodne jít proti komunistické ideologii, pak všechny ostatní země podniknou kroky k zastavení těchto opatření. To znamená, že komunistickým zemím bude zabráněno v provádění reforem, které by zemi učinily demokratičtější. Invaze do Československa působila jako odstrašující prostředek pro všechny ostatní země a sloužila jako příklad důsledků, kterým mohou čelit. Sovětská bezpečnost závisela na udržování přísné kontroly nad svými nárazníkovými státy.

Potlačení Pražského jara vedlo k větší kontrole nad členy Varšavské smlouvy, která byla posílena Brežněvovou doktrínou. To navíc ukázalo, že i když USA dychtily kritizovat Sovětský svaz, byly méně ochotné jednat. To dalo SSSR převahu, protože věděli, že Spojené státy nepřijmou přímá opatření, aby se postavily proti nim, a to kvůli skutečnosti, že se USA v té době účastnily nákladné války se Severním Vietnamem.

V důsledku těchto událostí byl vztah mezi oběma zeměmi velmi napjatý, ale nedošlo k přímé konfrontaci. Úroveň napětí se zvýšila, protože USA nesouhlasily s kroky, které Sovětský svaz podnikl k udržení kontroly nad komunistickou sférou vlivu.