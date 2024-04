Amanda Knoxová čelí v Itálii novému soudnímu procesu za urážku na cti, který může odstranit nejnovější právní stigma vůči ní

MILÁNO (AP) – Amanda Knoxová čelí tento týden v Itálii dalšímu procesu za pomluvu v případu, který by mohl po osmi letech odstranit poslední právní skvrnu proti ní. Nejvyšší soud v Itálii Její odsouzení za vraždu jejího 21letého britského spolubydlícího bylo zrušeno.

Knoxová, která byla 20letou studentkou, když byla v roce 2007 spolu se svým tehdejším přítelem obviněna z vraždy Meredith Kercher, si ve Spojených státech vybudovala život jako obhájkyně, spisovatelka, moderátorka podcastů a producentka. velkou část své práce čerpala z jejích zkušeností.

Knox, které je nyní 36 a je matkou dvou malých dětí, vede kampaň za reformu trestního soudnictví a zvyšování povědomí o nucených přiznáních. Nahrála sérii o odolnosti pro meditační aplikaci, má podcast se svým manželem Christopherem Robinsonem a nadcházející minisérii o jejích bojích v italském právním systému pro Hulu, pro kterou Monica Lewinsky působí jako výkonná producentka.

Navzdory konečnému rozhodnutí italského kasačního soudu z roku 2015, že Knox a její tehdejší přítel Raffaele Sollecito zločin nespáchali, a odsouzení jiného muže, jehož DNA byla na místě činu, přetrvávají pochybnosti o Knoxově roli, zejména v Itálii.

Je to z velké části kvůli odsouzení za urážku na cti za neoprávněné obvinění majitele konžského baru z vraždy, které Nejvyšší soud potvrdil v roce 2015. Toto odsouzení bylo zrušeno teprve loni v listopadu na základě Evropský soud pro lidská práva Rozsudek zjistil, že Knoxova práva byla porušena během dlouhé noci výslechu bez právníka a oficiálního překladatele.

Knoxová si zatím není jistá, zda osvobozující rozsudek v novém procesu, který začíná ve středu ve Florencii, přesvědčí její kritiky.

„Na jednu stranu jsem ráda, že jsem dostala příležitost očistit své jméno, a doufám, že mi to odstraní stigma, se kterým jsem žila,“ řekla Knoxová, která na žádost o rozhovor nereagovala. podcast. Bludiště v prosinci.

„Na druhou stranu nevím, jestli se to stane nebo ne, pořád z toho mám trauma. Jsem si jistý, že to lidé proti mně budou mít stále, protože nechtějí pochopit, co se stalo, a nechci přijmout možnost zapálit nevinného člověka a přinutit ho.“ Za to, čím jsem si prošel.

Knoxová ve svém podcastu uvedla, že očekává, že bude svědčit, ale její právní zástupce řekl, že se neočekává, že bude v den zahájení u soudu.

Právník rodiny Kercherových Francesco Maresca řekl, že osvobozující rozsudek Nejvyššího soudu v jeho mysli příliš nerozptýlil pochybnosti poté, co byla Knoxová odsouzena nižším soudem a dvěma odvolacími soudy, z nichž první potvrdil její 26letý trest vězení a druhý jej zvýšil na 28. 1/2 roku. .

„Tento soud nikdy nekončí,“ řekla Maresca agentuře AP a zatemnila „vzpomínku na ubohou Meredith, která je vždy připomínána pro tyto procedurální aspekty, a ne jako studentka a mladá žena.“

Maresca mezi svými pochybnostmi poukázal na to, že Knoxová zmateně stáhla svá obvinění proti majiteli konžského baru Patricku Lumumbovi a rozhodnutí odsuzující Rudiho Guedeho z Kercherovy vraždy, které potvrzuje, že muž z Pobřeží slonoviny nejednal sám.

Guede, kterému je nyní 36 let, byl propuštěn Vězení v roce 2021 Poté, co si odpykal 13 let z 16letého trestu vězení vyneseného v rychlém procesu. Byl to Guidi Objednal jsem nedávno Nosil monitorovací náramek a v noci nevycházel z domu poté, co ho jeho bývalá přítelkyně obvinila z fyzického a sexuálního napadení. Vyšetřování probíhá.

Nový proces s Knoxovou připustí pouze jeden důkaz: její čtyřstránkové ručně psané prohlášení, které soud prověří, aby zjistil, zda obsahuje prvky podporující urážku na cti proti Lumumbovi. Než ho policie propustila, byl dva týdny ve vězení. Lumumba od té doby opustil Itálii.

Italský nejvyšší soud rozhodl, že dvě předchozí prohlášení sepsaná policií a podepsaná Knoxem v ranních hodinách 7. listopadu 2007, obsahující obvinění, byla nepřípustná a byla považována za nejvíce odsuzující.

Čtyřstránkový dopis, napsaný během stejného 53hodinového výslechu během čtyř dnů počínaje 6. listopadem, odráží osobu ve stavu zmatku, která se snaží sladit to, co jí policie řekla, se svými vlastními vzpomínkami.

„S ohledem na toto ‚přiznání‘, které jsem učinil minulou noc, chci jasně říci, že silně pochybuji o pravdivosti mých prohlášení, protože byla učiněna pod tlakem stresu, šoku a extrémního vyčerpání,“ napsal Knox. .

Odvolávala se na policejní prohlášení, že bude zatčena a uvězněna na 30 let a že se Sollecito obrací proti ní.

Lauria Baldassari, italská právnička, která založila projekt Innocents, uvedla, že problém neoprávněných odsouzení v Itálii začal „vzbuzovat sociální obavy, protože nabývá důležitých rozměrů“. Poukázal na 10 případů, ve kterých obžalovaní v uplynulém desetiletí získali odškodné za neoprávněné odsouzení, ale řekl, že mají potíže uniknout stigmatu, které doprovázelo jejich původní rozsudek o vině.

„Stále existuje část veřejného mínění, která rozhodnutí kasačního soudu neakceptuje, a tyto debaty se staly sportovními,“ řekl Baldassari, jehož organizace je nezávislá na projektu Innocence, se kterým Knox spolupracuje. „Itálie není dostatečně vyspělá, aby přijala zproštění viny, protože společenské předsudky jsou silnější než výsledek.“