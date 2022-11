Nový český velvyslanec na Tchaj-wanu doufá v přímé lety, výstava NPM v Praze

Taipei, listopad 2 (CNA) Provozování přímých letů mezi Prahou a Taipei a vystavování artefaktů z tchajwanského Národního palácového muzea (NPM) v České republice patří mezi hlavní priority nového tchajwanského velvyslance ve středoevropské zemi. Držba.

David Steinke, zástupce Českého ekonomického a kulturního úřadu (CECO) v Taipei, v rozhovoru pro CNA 31. října řekl, že udělá vše pro zlepšení bilaterálních vztahů na všech frontách. Trasa letů.

Steinke řekl, že vidí skvělé příležitosti pro mezilidské kontakty mezi Prahou a Tchaj-pej, protože lidé začali znovu cestovat do zahraničí poté, co mnoho zemí zrušilo omezení související s COVID.

„Před pandemií COVID přijíždělo do České republiky ročně téměř 250 000 tchajwanských turistů. A my budeme mít velký zájem o to, aby se vraceli Tchajwanci, kteří mají o Českou republiku zájem,“ řekl.

Přímý let spojující Tchaj-pej a Prahu, který by usnadnil užší mezilidskou výměnu, je na stole už nejméně šest let, poznamenal.

Přímé lety jsou podle něj dobré nejen pro turistiku, ale i pro obchodní účely. „Opravdu to chci udělat.“

Českým aeroliniím v současnosti chybí kapacita pro provozování dálkových letů, řekl Steinke, a jedná s vlajkovou lodí China Airlines (CAL) se sídlem na Tchaj-wanu. Vznáší návrh, kdykoli se setká s místními úředníky.

„Jsem velmi trpělivý a myslím, že budu dál klepat na dveře. Budu klepat na dveře,“ řekl Steinke.

Tchajwanský ministr dopravy Wang Guo-tsai (王國材) 6. října řekl, že CAL v současné době zvažuje přidání přímé letecké trasy do Prahy, ale konečné rozhodnutí ještě nepadlo.

Mezitím Steinke řekl, že se těší na vystavení artefaktů NPM v Praze v roce 2024.

„Češi, kteří milují bohatství čínské kultury a poklady Národního palácového muzea, jsou naprosto úžasní.“

Možnost uspořádat výstavu NPM v Praze byla nastolena po zářijovém podpisu memoranda o spolupráci mezi NPM a Národním muzeem v Praze.

Podle ředitele NPM Wu Mi-cha (吳密察) mohou být artefakty a umělecká díla NPM v České republice vystaveny v roce 2024, jakmile tato přijme protikonfiskační zákon, který zajistí bezpečný návrat předmětů na Tchaj-wan.

Vzhledem k absenci oficiálních diplomatických styků na Tchaj-wanu převzal Steinke funkci de facto šéfa CECO českého velvyslanectví.

Před svým jmenováním úřadujícím českým velvyslancem na Tchaj-wanu působil jako pověřený ředitel odboru pro Asii a Tichomoří na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, kde se intenzivně zabýval záležitostmi Číny a Tchaj-wanu.

Podle velvyslance i přes nedostatek diplomatických vztahů udržují Tchaj-wan a Česká republika od otevření zastupitelských kanceláří v Praze a Tchaj-peji v roce 1991 a 1993 srdečné vztahy.

Bilaterální vztahy se oteplily od návštěvy českého Senátu Miloše Vystrčila v září 2020, a stal se tak prvním šéfem zákonodárného sboru nediplomatického spojence, který se navzdory opakovaným varováním Číny zabýval jüanem v tchajwanském zákonodárném sboru. svého území.

Když se Steinke zeptal na přátelství mezi oběma stranami, řekl CNA, že bilaterální přátelství je dlouhodobé a bylo obnoveno návštěvou předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na začátku srpna po historické návštěvě Wistrile a rostoucím napětí napříč Tchajwanským průlivem.

Současné napětí v Tchajwanském průlivu pouze přesvědčilo Českou republiku, aby našla nové způsoby a prostředky k podpoře tchajwanských demokratických institucí, uvedl velvyslanec.

Mezitím, poznamenal, nová dimenze bilaterální spolupráce, protože obě strany jsou oddanými zastánci Ukrajiny od doby, kdy Rusko 24. února napadlo Ukrajinu.

Český zástupce poznamenal, že jeho země je domovem více než 400 000 ukrajinských uprchlíků, zatímco Tchaj-wan dal jasně najevo, že po ruské invazi podporuje mezinárodní demokratické společenství.

Steinke, který na svůj post přijel na Tchaj-wan teprve v září, řekl, že už zažil tchajwanskou vstřícnost, kdykoli lidem řekl, že je z České republiky.

„Když potkám lidi tady na Tchaj-wanu, když jim řeknu, že jsem z České republiky, mají úsměv na tváři,“ řekl.

Tchajwanci vědí, že Česká republika je Tchajwanským přítelem, a tento pozitivní pocit je „velmi důležitým a silným základem pro další spolupráci,“ řekl velvyslanec.

Další oblastí, kde jeho země usiluje o užší spolupráci s Tchaj-wanem, není nic jiného než polovodiče, řekl.

„Samozřejmě, že celý svět a moji kolegové delegáti zde klepou na dveře TSMC.“

Dobrým začátkem pro budoucí spolupráci v této oblasti je zahájení tchajwanské vlády tchajwanského Semiconductor Scholarship Program pro české studenty ke studiu oborů souvisejících s polovodiči na tchajwanských vysokých školách, na který se nyní přijímají přihlášky.

Jeho snem je navázat společný výzkum polovodičů s Tchaj-wanem v České republice, kde tchajwanští odborníci využijí své znalosti k výuce či přednášení jeho krajanů.

Steinke zaplňuje prázdnotu po odchodu svého předchůdce Patricka Rumlera, který Tchaj-wan opustil v srpnu po čtyřletém působení v Taipei.