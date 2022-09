Zemětřesení EU s Maďarskem bude hlasovat o pokračující podpoře EU – Jonathan Saxte | Rychlý komentář | Suspenze

Mezitím mohou maďarské postoje odrážet změnu názorů ve střední a východní Evropě. Navzdory širokému protiputinovskému konsenzu mezi politickými vůdci jsou postoje lidí v mnoha zemích střední a východní Evropy – jako je Česká republika a Slovensko – smíšenější.

Jedním z důvodů je to, že navzdory historickému nepřátelství vůči Moskvě díky studené válce roste nejen nepřátelství vůči Bruselu, ale také rostoucí izolace od západní Evropy jako celku. I průměrný Polák má z hlediska sociálních hodnot více společného s průměrným Rusem než průměrný Dán, Němec nebo Švéd.

To vše komplikuje.

Ukrajina je skutečně také vysoce konzervativní, nacionalistickou a náboženskou zemí, což částečně vysvětluje tichou neochotu mnoha lidí v Bruselu a západní Evropě přijmout Ukrajinu do Evropské unie, než se člověk dotkne finanční zátěže, kterou s sebou mnozí Ukrajina obávají. .

Ve skutečnosti, pokud by Ukrajina měla být součástí jakékoli rodiny evropských zemí, bylo by možná lepší, aby země střední a východní Evropy vytvořily vlastní federaci na východě, která by byla v souladu s vlastními hodnotami Ukrajiny, a zajistila Ukrajincům mezinárodní vztahy. Aliance být její součástí.