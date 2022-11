Jimmy Franklin Novak | Noviny

Jimmy Franklin Novak

Jamie Franklin Novak (94) zemřel v pondělí 7. listopadu 2022 v UnityPoint Health-St. Luke nemocnice. Návštěva bude od 14 do 17 hodin v neděli 13. listopadu v Brosh Chapel and The Avacentre, které se nachází na 2121 Bowling St., SW. Oslava Life Services bude v pondělí 14. listopadu v 10:30 v Brosh Chapel s pohřbem na Českém národním hřbitově.

Jimmy se narodil 4. prosince 1927 v Cedar Rapids jako syn Franka J. A Matilda (Trisca) Novak. Vystudoval Wilson High School. Během druhé světové války sloužil v americkém námořnictvu. Jamieho spojila svatba s Rosemary Tomáškovou 30. července 1955 v Cedar Rapids. Vlastnil a provozoval Novak Automotive více než 45 let, v roce 1987 odešel do důchodu.

Talentovaný sportovec Jamie vynikal v softballu a byl uveden do Cedar Rapids Softball Hall of Fame. Již více než 11 let se účastní špičkového profesionálního bowlingového turné, v roce 2007 byl uveden do Síně slávy USBC v Iowě a je také aktivním členem představenstva Cedar Rapids Bowling Association. Ve věku 91 let hodil hry 279, 256 a 268 na strunu 803, čímž si vysloužil místo v USBC Record Book pro nejstaršího nadhazovače, který hodil strunu 800. Ve svých raných letech závodil v motokárách a věnoval se střelbě na pasti. Rád hraje golf, sleduje sport v televizi a ze všeho nejvíc tráví čas s rodinou.

Jimmy přežil a jeho manželka Rosemary na něj s láskou vzpomínala; děti, Steve (Jean) Novak a Debbie (Kelly) O’Meara a Nancy (Terry) Gucciardo; tři vnoučata, Erin MacArthur, Brian (Jenny) Novak a Brandon Novak; pět pravnoučat, Preston, Liv-Rose, Ashlyn, Burley a Hadley; švagrová, Della Novak a Elaine Novak; Stejně jako jeho neteře, synovci a sestřenice.

Před ním zemřeli jeho rodiče a jeho otec a otec, Joe a Rose Tomáškovi; a jeho bratři Melvin (Louis) Novak, Ted Novak a Tom Novak.

