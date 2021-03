Vidím. Vrať se k tobě. TY: Zní to celkem dobře. Dnes bude stát ve více krajích, stát vstoupí do méně omezené červené úrovně. Kalifornie dosáhla svého cíle podávat 2 miliony dávek vakcín v oblastech, které stát označil za zranitelné. Zde je pohled na 13 provincií, které se dnes stěhují do Red. Patří sem okres Amador, okres Mono a okres Placer, který je také na seznamu, okres Los Angeles, který v uplynulém roce zaznamenal nepřiměřeně vysoký počet zranění a úmrtí. Přechod na červenou úroveň znamená, že mnoho společností může nyní pracovat v interiérech s omezenou kapacitou. To zahrnuje vnitřní stolování a kina, tělocvičny a muzea, Zeus a akvária. Tady je tedy pohled na to, co se stane dál. Zdravotní úředníci tvrdí, že očekávají, že se v úterý bude moci přesunout na červenou úroveň dalších 13 provincií. Zahrnuje kraje Sacramento, San Joaquin a Yuba. Ještě to není úplná dohoda. Úředníci zdravotnictví však tvrdí, že doufají, že se tak stane

San Francisco rozšiřuje, kdo může získat vakcínu COVID-19 podle nových pravidel Aktualizováno: 19:08 PDT 14. března 2021

San Francisco umožní očkování osob žijících s HIV spolu s osobami označenými jako hluché nebo zdravotně postižené, a to od pondělí, kdy Kalifornie otevře počet obyvatel, kteří mají nárok na vakcínu proti koronaviru pro lidi s vážným a vysoce rizikovým zdravotním stavem nebo postižením, kteří splňují to, co Odhaduje se, že 4,4 milionu obyvatel Kalifornie uvádí státní standardy, které zahrnují více základních pracovníků, lidi, kteří pracují nebo žijí ve věznicích, přístřeší pro bezdomovce a jiná místa věřících, a osoby se zdravotním postižením a zdravotními podmínkami, které je vystavují vážnému riziku COVID-19. . San Francisco Chronicle v neděli informovala, že San Francisco obchází pravidla způsobilosti státu tím, že zahrnuje vývojová, lékařská, tělesná, smyslová nebo behaviorální postižení, včetně závažných poruch duševního zdraví nebo užívání návykových látek. "Těžké základní podmínky a lidé, kteří jsou na shromážděných místech, jsou důležitou součástí našeho úsilí o dosažení tohoto cíle," uvedl starosta londýnského plemene ve svém prohlášení a varoval, že ačkoli byla pro mnoho nových skupin otevřena možnost vakcíny, nabídka zůstává nízká. Téměř 27% obyvatel San Franciska dostalo alespoň jednu dávku vakcíny a způsobilí lidé nebudou povinni předložit dokumentaci, ale budou povinni podepsat autocertifikaci, že splňují kritéria, podle státní ministerstvo veřejného zdraví.