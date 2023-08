Dame Esther Rantzen je dojata k slzám novým filmem, který obnovuje slavný televizní moment pro ‚British Schindler‘

Starší muž v publiku televizního studia vypadá zmateně, když na něj kamery táhnou, než se zhroutí, když je představen dospělým dětem, které zachránil před holocaustem.

Okamžik, kdy organizátor Kindertransportu Sir Nicholas Winton překvapil lidi, které zachránil živě ve vysílání, se stal určujícím televizním okamžikem – a brzy bude na velké obrazovce.

Sir Anthony Hopkins hraje Wintona v novém filmu Jeden život, který zachycuje dojemnou scénu, kdy muži, který pomohl zachránit 669 dětí před nacistickou perzekucí, veřejně děkují ti, které zachránil.

Sir Anthony ztvárňuje stárnoucího Wintona, zatímco Johnny Flynn hraje humanistu v mladších letech. Helena Bonham Carter hraje jeho matku Papi.

První snímky z filmu prozrazují, že zachycuje okamžik v roce 1988, kdy během části pořadu That’s Life, kterou moderovala paní Esther Rantzen, se Winton konečně proslavil svou rolí při evakuaci dětí z Československa.

Dame Esther si na tento okamžik vzpomněla a řekla The Telegraph: „Doslova z tisíců příběhů, které jsme vyprávěli za 21 let This Is Life, ten, který přinesl to nejlepší a nejhorší v lidstvu, bylo odhalení, že Nicky Winton zachránil člověka. život.“ Generace českých židovských dětí z holocaustu.

Winton a jeho manželka seděli v publiku v epizodě, kdy paní Esther vysvětlovala jeho úspěchy, předtím, než se zeptali, zda někteří členové publika byli mezi převážně židovskými dětmi, které zachránil – a požádali je, aby vstali, pokud ano.

Kolem Wintona v davu sedělo asi dvacet lidí a pak vstali a tleskali. Když se lady Esther zeptala, zda někdo z těch, kdo sledovali její program, byli dětmi nebo vnoučaty těch, kteří byli zachráněni, celé publikum vstalo – a jejich zachránci plakali.