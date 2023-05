Kingdom Tears má „širší výběr“ tradičních Zelda dungeonů

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom obsahuje „velkou rozmanitost“ tradičních dungeonů, z nichž každý má svůj jedinečný vzhled a dojem.

odhalil v rozhovoru s vývojářem na Web NintendoTým, který stojí za Tears of the Kingdom, však konečně potvrdil, že hra ustoupí od dungeon stylu hry Breath of the Wild’s Divine Beast, kterému někteří fanoušci vytýkali, že je až příliš podobný.

„Udělali jsme z dungeonů unikátní ve svém vlastním prostředí, takže si myslíme, že si budete moci užít širokou škálu regionálních charakteristik,“ řekl umělecký ředitel Takuhiro Duta.

„Dungony jsou obrovské a každý má svůj vlastní regionální vzhled, stejně jako tradiční hry The Legend of Zelda.“ „

Toto bylo rozšířeno uměleckým ředitelem Satoru Takizawa, který vysvětlil, že kobky v Kingdom’s Tears budou bližší těm z předchozích her, jako jsou Ocarina of Time a Twilight Princess.

„Bylo velmi obtížné vytvořit širokou škálu,“ připustil Takizawa. „Čtyři Božská zvířata byly dungeony v minulé hře a sdílely podobné návrhy.“

„Tentokrát jsou dungeony obrovské a každý má svůj vlastní regionální vzhled, stejně jako tradiční hry The Legend of Zelda. Mysleli jsme si, že to bude pro hráče uspokojivá výzva. Rozhodně to byla výzva k rozvoji.“

Ačkoli jsme ve třetím traileru na Tears of the Kingdom na půl sekundy nahlédli do toho, co by mohlo být dungeonem, a také jsme viděli nějaké záběry tradičních bossů, je to poprvé, co Nintendo potvrdilo, že se klasické dungeony vrátí.

Herní ředitel Hidemaro Fujibayashi dokonce škádlil, jak začal s jedním z těchto dungeonů, a odhalil, že plně využívá nové nebeské slzy království.

„Je tu kobka, která se připojuje přímo ze střechy Hyrule,“ řekl. „Pokud se ponoříte z nebe přímo do kobky, spustí to událost. Myslíme si, že to bude nová zkušenost, která v předchozí hře nebyla možná.“

Nyní, když do vydání Tears of the Kingdom 12. května zbývá jen pár dní, Nintendo pomalu, ale jistě odhalovalo více a více o velmi očekávaném pokračování, jako vždy plánovalo použít mapu Breath of the Wild.

Víme také, že Ganondorf se samozřejmě vrátí a bude hrát Matthew Mercer. Zdá se, že zahrnuje i největší vedlejší misi Breath of the Wild, i když se odehrává roky po originálu.

Tears of the Kingdom také obsahuje legendární NPC s názvem Bucket Head, odkaz na klasickou hru Nintendo, a nepřítele z Ocarina of Time. To vše přispívá k největší velikosti souboru ze všech her Nintendo Switch první strany a ceně 70 dolarů, ale Nintendo slibuje, že to stojí za to.

Ryan Dinsdale je novinář na volné noze pro IGN a britský zpravodajský redaktor. Celý den bude mluvit o Zaklínači.