Boj o Ukrajinu

Kvůli Ukrajině roste napětí mezi Rusy a Američany. Mezi oběma zeměmi pokračuje řinčení mečů a svět sleduje toto drama s hrůzou a úzkostí v naději, že diplomacie pomůže problém zmírnit. Rusové už nashromáždili podél ukrajinské hranice přes 100 000 vojáků a očekává se, že v budoucnu bude ještě více bobtnat. Tvrdí, že jde o součást vojenského manévru na jejich území, ale obecně se má za to, že ruská invaze na Ukrajinu je bezprostřední během příštích dvou měsíců. Mezitím Spojené státy varovaly, že Západ uvalí na Rusy vážné sankce, pokud dojde k invazi na Ukrajinu.

minulé sliby

Při mírovém zmírnění konfrontace je nezbytné pochopit, proč jsme se dostali do tak prekérní situace. Abychom pochopili současnou ukrajinskou situaci, musíme se vrátit do 80. let minulého století s Michailem Gorbačovem v čele SSSR (Svazu sovětských socialistických republik).

V polovině 80. let Gorbačov představil dvě nové politiky známé jako zvuk A Perestrojka Reformovat a posílit fungování komunistického politického systému a produktivitu národního hospodářství. Systém nyní umožňoval určitý stupeň veřejného vyjádření v politice i nové experimenty směrem k tržní ekonomice. Tyto inovace záhy vedly k dalším požadavkům na komplexnější změny celého politického systému, které systém v rámci hodnot a norem komunistické strany prostě nebyl schopen zvládnout. Gorbačovův experiment nedokázal reformovat komunistickou stranu. Země čelila politickým nepokojům a v zemi a v oblastech spadajících do její sféry vlivu došlo k odmítnutí marxistické logiky.

Během studené války poskytovala doktrína sféry vlivu koncepční rámec pro udržení pracovní rovnováhy ve vztazích mezi dvěma supervelmocemi, Spojenými státy a Sovětským svazem. V rámci této struktury si obě supervelmoci vzájemně akceptovaly sféru vlivu a nepouštěly se do žádného obchodu, který by ji vážně napadl.

Politicky slabý Sovětský svaz na konci 80. let čelil západním mocnostem, aby diskutovali o evropské bezpečnostní architektuře, která zahrnovala sjednocení Německa. V souvislosti se zvýšeným politickým napětím v Sovětském svazu a rostoucí nelibostí vůči ostatním zemím Varšavské smlouvy nebyl Gorbačov v pozici, aby návrh na sjednocení odmítl. Při vyjednávání s Američany o evropské bezpečnostní architektuře Sověti trvali na tom, aby sjednocené Německo zůstalo mimo Severoatlantickou alianci (NATO). Američané a Němci s tím nesouhlasili, ale ujistili Sověty, že východní expanze NATO nepůjde za německé hranice.

Po pádu Sovětského svazu a vzniku Ruska se NATO v roce 1997 rozhodlo pozvat Českou republiku, Maďarsko a Polsko, aby se staly součástí svého obranného deštníku. Pokud proti tomu existovala v roce 1990 neformální dohoda, nyní je porušena. Nový ruský stát na tuto expanzi reagoval. Boris Jelcin si stěžoval americkému prezidentovi Billu Clintonovi na myšlenku rozšiřování NATO na východ. Současný ruský prezident Vladimir Putin také v roce 2010 protestoval, že rozšiřování NATO je proti tvrzením učiněným v minulosti. Je příznačné, že prezident Gorbačov tvrdil, že rozšiřování NATO bylo v rozporu s ujištěními, která dostal při vyjednávání smlouvy. Na druhou stranu tehdejší americký ministr zahraničí James Baker tvrdil, že součástí dohody nejsou záruky omezující expanzi na východ. Dokonce i NATO v roce 2014 oznámilo, že neexistuje povinnost omezovat jeho činnost.

nová rovnováha

Rusové vyjádřili svou nespokojenost s rozšiřováním NATO na východ. Zdá se, že to považují za porušení a zradu záruk, které byly dány v minulosti na nejvyšší úrovni. Podle jejich názoru Západ využil jejich politické slabosti a přijal politiku expanze NATO na východ ignorující vzájemné porozumění a ruské bezpečnostní zájmy. Zdá se, že to již není přijatelné. Nyní, když ruské vedení cítí vojenskou sílu a politickou stabilitu, byla Evropská bezpečnostní agenda předložena k vyjednávání a revizi. Aby dali najevo své odhodlání v této záležitosti, přesunuli Rusové své síly k ukrajinské hranici kvůli možné invazi nebo ještě širšímu konfliktu v regionu. Západ není ochoten přijmout logiku, že NATO by mělo čelit omezením při přijímání dalších zemí do stáda, natož aby se vrátilo do stavu z roku 1990.

Tyto dvě supervelmoci ovládaly éru studené války a doktrína sféry vlivu poskytovala volný rámec pro mír. Tato situace již neexistuje ze tří důvodů. Zaprvé, Rusko není supervelmocí, jak bylo, i když si zachovává působivou vojenskou technologii a stále má velkou touhu být bráno tak vážně jako v minulosti. Za druhé, Rusko jako ekonomická velmoc má menší HDP než Itálie. Za třetí, ruská ekonomika se vyznačuje tím, co ekonomové popsali jako „model s omezeným přístupem“, kde zemi vládnou elity velkého byznysu (slavná oligarchie), federální byrokracie a bezpečnostní síly, zatímco politici koordinují a udržují rovnováhu mezi třemi stranami a těžit z procesu. Struktura zůstává omezený přístup k jiným skupinám; Výsledkem je, že demokratická autoritářská politika pracuje ruku v ruce s dalšími třemi prvky vládnoucí třídy na rozdělování rent vybíraných v ekonomice. Přechod na „model otevřeného přístupu“, který omezuje hospodářskou soutěž a podporuje inovace a produktivitu práce, tak byl zmařen. Výsledkem byla téměř desetiletá stagnace národního hospodářství. V tomto kontextu je konfrontace se Západem chápána z pohledu národní bezpečnosti i jako cesta k posílení legitimity vládnoucí elity tváří v tvář nerozvinuté ekonomice.

Krize na Ukrajině v konečném důsledku odráží elastickou situaci, v níž nebyly nastaveny normativní podmínky stability mezi stávajícími a ambiciózními globálními mocnostmi pro novou rovnováhu v mezinárodním systému. Tato realita činí současnou situaci na Ukrajině nestálou a nepředvídatelnou. Nastolení nové rovnováhy není snadné, protože bude nějakou dobu trvat, než se objeví nová přeskupení. Než se tento proces zformuje, může to trvat dalších deset let. Indo-pacifická strategie je již v tomto směru začátkem, i když není jasné, zda její členové sdílejí stejný názor na vyvíjející se světový řád. Stejně tak role Spojených států jako „vnějšího vyrovnávače“ v jihovýchodní Asii s ohledem na nově vznikající supervelmoc, Čínu, bude vyžadovat nové definice a kritéria, která dnes nemusí být zjevná.

Pro malé státy, jako je Nepál, sevřené mezi dvěma velkými národy – Čínou, vznikající supervelmocí, a Indií, zuřivě ambiciózní supervelmocí – to nebude snadné. To znamená, že nenápadně zůstáváme citliví k bezpečnostním zájmům obou zemí. V tomto procesu se jako nejdůležitější podmínka úspěchu ukazuje jednota, a to jak uvnitř Parlamentu, tak mimo něj, s cílem zvýšit efektivitu a efektivitu nepálského státu, aby sloužil zájmům mas.