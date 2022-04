Proč varianta Covid-19 BA2 nemusí způsobit velkou vlnu případů ve Spojených státech

Podsložka BA.2 omikron podřízený Koronavirus Je to na radaru země už měsíce – vědci běží kontrola splašků Všiml jsem si toho už v lednu. Bakalář 2 Poprvé se mu dostalo široké pozornosti na začátku února Zdálo se, že to způsobilo velkou vlnu infekcí ve Spojeném království. Od té doby někteří odborníci na zdraví Varování Že tato nová iterace viru – ještě rychleji se šířící než původní vysoce nakažlivá omikronová varianta – by mohla vytvořit další vlnu pandemie.

Tak kde je ta vlna? Počty případů, celostátně a dokonce celostátně, nevykazují nárůst počtu případů. po celých Spojených státech, Počet nových případů hlášených každý den Poslední dva týdny je stabilní. Hospitalizace a mortalita Stále padají ze svých vrcholů během omikronové vlny. Některé země zaznamenávají nárůst počtu případů – Zejména New York a Massachusetts – Ale stále je tu jen málo známek významných výšlapů. v NevadaZatímco například za poslední dva týdny došlo k nárůstu nových případů o 73 procent, skutečný počet hlášených infekcí je stále velmi nízký: 171 případů denně. Kromě několika posledních týdnů nejsou počty případů od května 2020 příliš nízké.

Žádný ze šesti odborníků, se kterými jsem mluvil, nechtěl být příliš kategorický ohledně toho, co se děje. Stále existuje šance, že na některých místech budou případy přibývat. Je například příliš brzy na to říci, zda je 73procentní nárůst denních případů v Nevadě jen přechodným obrázkem nebo začátkem exponenciálního růstu. V tuto chvíli si ale většina z nich myslí, že vlna BA.2 může být více zvlněná.

Už se to stalo. Ve Spojených státech se objevily některé znepokojivé proměnné, aniž by vyvolaly celonárodní vlnu: Poté, co byla koncem roku 2020 objevena alfa varianta, se představitelé veřejného zdraví obávali, že přijde nová vlna, ale nikdy k ní nedošlo. (Hlavní příčinou letošní ničivé zimní vlny byl původní virus.)

řekl Spencer Fox, spoluředitel konsorcia modelování Covid-19 University of Texas.

Podobné předpovědi mají i další odborníci. „Nemyslím si, že BA.2 bude spojen s náhlým nárůstem podobným tomu, který jsme viděli předtím v lednu,“ řekl Wafa Al-Sadr, epidemiolog z Kolumbijské univerzity.

Justin Lessler, který pomáhal vést úsilí o modelování Covid-19 na University of North Carolina, mi řekl totéž: „Je nepravděpodobné, že ve Spojených státech uvidíme něco jako Omicron nebo delta vlnu.“

Pokud to zní jako dobrá zpráva, je to – s několika výhradami. BA.2 pravděpodobně nevyvolá novou vlnu nemocí a nepořádku brzy poté, co omikron způsobí zmatek. To ale neznamená, že země je nyní v jasné pozici.

Lidé dodržují méně preventivních opatření než kdykoli předtím, což dává viru šanci se rozšířit. Existují jedinci – senioři, imunokompromitovaní, děti do pěti let, které ještě nemají nárok na očkování – kteří nemusí mít tolik nebo žádnou imunitu, pokud se u nich rozvine BA 2. Podle British Guardian nemusí imunita udělená posilovacími dávkami Modernity trvá dlouho nová data.

Lessler řekl, že další fáze pandemie není jen o BA.2. Je to „BA.2 Masky + Inaktivovaná + Oslabená imunita.“

I když BA.2 pravděpodobně nevyvolá národní vlnu, stále představuje riziko

Potenciální případy nejsou hlášeny, protože více lidí se spoléhá na domácí testy, jejichž výsledky nemusí být hlášeny místnímu zdravotnímu oddělení. BA.2 také s větší pravděpodobností způsobí zažívací potíže a může být nesprávně chápána jako porucha žaludku. Ale hospitalizace a úmrtí pravděpodobně nebudou chybět a stále se snižují. Vzorky odpadních vod mohou také vykazovat významné množství viru, pokud počet případů vzroste, i když konvenční monitorování ukazuje pokles.

Proč by se tedy BA.2 mohlo ukázat jako „neužitečné“, jak mi to říká Mark Johnson, který vede program monitorování odpadních vod v Missouri?

V populaci USA je větší imunita než kdykoli předtím. Asi dvě třetiny Američanů přijímám Dvě dávky vakcíny Covid-19 a 30 procent dostalo tři dávky. Nejnovější vlna Omicron také rozšířila spoustu přirozené imunity, která by měla nabídnout ochranu proti svému bratranci. Více než 30 milionů případů onemocnění Covid-19 Nahlášeno Mezi 1. prosincem a 1. březnem.

Ačkoli je BA.2 přenosnější než původní omikronový kmen, nezdá se, že by byl schopen uniknout imunitě udělené předchozí omikronovou infekcí, podle odborníků. Říci. Vakcíny také nadále poskytují silnou úroveň ochrany pro většinu lidí.

Když to všechno sečteme, a jak řekl Lessler, BA.2 „není dostatečně nadprůměrná, aby překonala veškerou dodatečnou imunitu.“

V některých částech Spojených států, kde existovalo jen málo omezení veřejného zdraví a uvolněnější postoje, které umožnily omikronu projít populací, pravděpodobně existuje značné množství přirozené imunity vůči BA.2. To je jeden z důvodů, proč USA nemusí opakovat zkušenost Spojeného království s BA.2: První americká vlna Omicron byla mnohem horší než britská vlna, založená na Počet hlášených úmrtí.

Ale v místech, která byla dosud opatrnější, ale nyní uvolněné základny, mohou být větší kapsy populace nedotčené omikronem, a proto náchylnější k BA.2.

„Mohli bychom mít tento zvláštní jev, kdy místa, která opustila Omicron naštvaná, mohou být relativně chráněna, protože mají velkou vlnu Omicron,“ řekl Lessler. „Ale tam, kde je Omicron poněkud zadržen, je pravděpodobnější, že uvidíme mírný náraz. Ochrana, kterou dostávali, byla menší než imunita, ale byla to jedna z věcí, kterou dělali, kvůli které možná přestali.“

Různá proočkovanost bude i nadále hrát roli v tom, jak si různé společnosti vedou. „Existuje obrovský rozdíl v proočkovanosti a podobně,“ řekl mi William Hanage, epidemiolog z Harvardské univerzity. „Nepřekvapilo by mě, kdybychom na některých místech viděli hrbol, který je tvrdší než jiná.“

Někteří lidé také ponesou více rizik než jiní s prevalencí BA.2. Starší lidé mají vždy vyšší riziko vzniku vážných komplikací způsobených Covid-19, a zatímco asi 60 procent populace starší 65 let je posíleno, objevují se nová data. Publikováno v New England Journal of Medicine Označuje, že ochrana před infekcí poskytovaná posilovací dávkou je přechodná.

Imunokompromitovaní lidé mají také tendenci vidět menší prospěch z očkování, což je vystavuje většímu riziku. Bidenova administrativa způsobila, že více lidí má nárok na posilovací dávky, aby se snížilo riziko pro osoby starší 50 let s narušeným imunitním systémem, ale dodatečná imunita může být krátkodobá.

Pak jsou tu děti do pěti let, které stále nemají nárok na vakcínu proti Covid-19. Obecně platí, že čelí mnohem nižšímu riziku viru než starší dospělí. To ale neznamená, že jejich riziko je nulové. Zejména u barevných dětí je pravděpodobnější, že se u nich vyvine vážné onemocnění a další vzácné komplikace, jako je těžký zánět někdy spojený s infekcí.

„Nekontrolované šíření znamená větší nemocnost a větší potenciál pro dlouhodobé zdravotní následky,“ řekla mi Arianna Blaneyová, profesorka zdravotní politiky na Univerzitě OSN. „Při absenci očkování pro děti mladší pěti let je to obzvláště znepokojivé.“

Virus Covid-19 si tedy bude i nadále vybírat daň, zejména na těch nejzranitelnějších, i když se život začne vracet k normálu.

„Výzvou je, jak najít rovnováhu, kde můžeme všichni monitorovat přiměřená opatření v oblasti veřejného zdraví…bez zbytečné paniky,“ řekl Sadr a citoval zejména očkování a pokrytí v přeplněných vnitřních prostorách.

Odborníci se také obávají, že z dlouhodobého hlediska může malé zvlnění namísto obrovské vlny BA.2 poskytnout falešný pocit bezpečí. V jistém smyslu máme štěstí: Tato nová varianta přebírá vládu brzy po dřívější verzi viru s ní spojeného a neprokázala silnou schopnost uniknout současné imunitě z tohoto důvodu.

Naše štěstí může držet – ale není to zaručené. v Prezentace pro FDA tento týdenV této studii virolog Trevor Bedford nastínil dva možné scénáře pro nadcházející rok. V jednom scénáři zůstává BA.2 dominantní a budoucí případy jsou řízeny předvídatelnými faktory, jako je sezónnost a snížená imunita.

V tomto scénáři Covid-19 nezmizí, ale virus na nás nevrhne žádnou křivku.

Ale druhý scénář je podobný tomu, co se stalo s první verzí omikronu: objevuje se „vysoce variabilní“ recidiva koronaviru s vysokou mírou napadení, která ohrožuje i lidi, kteří byli očkovaní nebo dříve infikovaní.

Bedford ve své prezentaci uvedl, že první scénář považuje za nejpravděpodobnější. Ale předtím jsme byli překvapeni.