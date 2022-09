Studie: Lidé, kteří chrápou, mají větší pravděpodobnost, že dostanou rakovinu

Nová studie ukazuje, že lidé, kteří chrápou, mohou mít větší pravděpodobnost vzniku rakoviny.

Spánková apnoe Jde o poruchu spánku, která každoročně postihuje miliony Američanů. Objevují se jako hlasité chrápání, lapání po dechu a denní ospalost.

Symptomy jsou způsobeny obstrukcí dýchacích cest při spánku, která lidem brání dýchat po celou noc. Ačkoli je to nepříjemné pro ty, kteří jí trpí – a pro ty, kteří sdílejí obytné prostory – vědci se domnívají, že by to mohlo být indikátorem rakoviny.

Lidé s nadváhou nebo obezitou, kteří mají cukrovku, kouří nebo pijí velké množství alkoholu, jsou podle studie, která byla prezentována v Lékařská konference v Barceloně v pondělí. Švédští odborníci uvedli, že chrápání může souviset s nedostatkem kyslíku, který chrápe v noci.

Nová studie ukazuje, že chrápání může souviset s rakovinou. Getty Images

Ve Spojených státech má spánkovou apnoe asi 30 milionů lidí, ale pouze 6 milionům bylo diagnostikováno toto onemocnění. Americká lékařská asociace.

Ve Švédsku byla zkoumána data od 62 811 pacientů – pět let před zahájením léčby této poruchy. Zjistil, že lidé s těžkým případem poruchy jsou vystaveni většímu riziku vzniku krevních sraženin v žilách – což je potenciálně život ohrožující stav.

Je již známo, že pacienti s obstrukční spánkovou apnoe mají zvýšené riziko vzniku rakoviny, řekl Dr. Andreas Palm, vedoucí výzkumník a konzultant na univerzitě v Uppsale ve Švédsku.

vysvětleno v Pondělní tisková zpráva. „Naše zjištění ukazují, že nedostatek kyslíku v důsledku obstrukční spánkové apnoe je nezávisle spojen s rakovinou.“

Vědci rozdělili pacienty do dvou skupin. Jednou skupinou bylo 2 093 pacientů s poruchou, u kterých byla před diagnózou obstrukční spánkové apnoe diagnostikována rakovina. Podle studie měla kontrolní skupina poruchu, ale neměla rakovinu.

Studie měřila počet poruch dýchání, které pacienti měli během spánku, a ohodnotila je podle indexu spánkové apnoe (AHI).

Nejen, že OSA může být nepříjemné, ale může to být také indikátor něčeho vážnějšího. Getty Images / IM

Zkoumali také, jak často se hladina kyslíku v krvi každou hodinu snižuje o 3 % po dobu alespoň 10 sekund – index kyslíkové desaturace (ODI).

Podle zjištění – vědci také vzali v úvahu faktory, jako je velikost těla, další zdravotní problémy a socioekonomický stav – pacienti s rakovinou měli obecně více přerušení spánku a závažnější obstrukční spánkovou apnoe.

„[These patients] Měřeno průměrným indexem apnoe 32 oproti 30 a indexem desaturace kyslíkem 28 oproti 26,“ řekl Palm. „V další analýze podskupin byl ODI vyšší u pacientů s rakovinou plic (38 oproti 27) u rakoviny prostaty.“ Palm řekl. (28 vs. 24) a maligní melanom (32 vs. 25).“

Vědci však uvedli, že studie nemůže prokázat, že obstrukční spánková apnoe způsobuje rakovinu – jen proto, že je s ní spojena – s faktory životního stylu, jako je fyzická aktivita a preference jídla, které nebyly ve studii plně zohledněny.

Výzkumný tým plánuje provádět další výzkumy se zvyšujícím se počtem pacientů a postupem času je sledovat.

„Souvislost mezi obstrukční spánkovou apnoe a rakovinou je méně prokázaná než souvislost s kardiovaskulárním onemocněním, inzulínovou rezistencí, cukrovkou a ztučněním jater,“ řekl Palm. „Proto je zapotřebí další výzkum a doufáme, že naše studie povzbudí další výzkumníky, aby prozkoumali toto důležité téma.“