Obří černá díra uvnitř malé galaxie patřící do Mléčné dráhy se vzpírá interpretaci

Zdá se, že malá galaxie obíhající na okraji Mléčné dráhy má ve svém středu obří černou díru, srovnatelnou se samotnou Mléčnou dráhou, a vědci nevědí proč.

Trpasličí galaxie Leo I, asi 820 000 světelných let daleko Země Má průměr asi 2000 světelných let. Až dosud se astronomové domnívali, že hmotnost galaxie je asi 15 až 30 milionůkrát větší než hmotnost naší galaxie. slunce . To je ve srovnání s mléčná dráha , která podle odhadů váží až 1,5 bilionu sluncí a má disk široký více než 100 000 světelných let.

Nečekaně sedím v srdci malého lva Černá díra Nová studie zjistila, že tato velikost je blízká velikosti v celém jádru Mléčné dráhy. Tento objev se vymyká očekáváním, protože astronomové věří, že obří černé díry pocházejí z nich Mezigalaktická srážka Musí odpovídat velikosti galaxie.

„Neexistuje žádné vysvětlení pro tento typ černé díry v trpasličích sférických galaxiích,“ řekla Maria Jose Bustamante, doktorandka z astronomie na Texaské univerzitě v Austinu a hlavní autorka nového výzkumného článku. v současné situaci.

Objev přišel náhodou. Vědci se původně rozhodli změřit množství temné hmoty ve Lvu I pomocí přístroje Virus-W na 2,7metrovém Harlanově dalekohledu University of Texas. Virus-W měří pohyb hvězd v malých galaxiích kolem Mléčné dráhy a odvozuje velikost temná hmota V těch galaxiích toho pohybu. Temná hmota je tajemná, neviditelná látka, která působí proti síle gravitace . Vědci mohou měřit jeho koncentrace v Vesmír Na základě jeho vlivu na oběžné dráhy a rychlosti blízkých hvězd. Čím více temné hmoty je na oběžné dráze hvězdy, tím rychleji se může pohybovat.

Když tým provedl data shromážděná při pozorování prostřednictvím svých počítačových modelů, zjistil, že Leo I zřejmě nemá v podstatě žádnou temnou hmotu, ale ve svém středu černou díru o hmotnosti 3 milionů sluncí. (The Střelec A* Černá díra ve středu Mléčné dráhy je jen o 25 % větší).

„Máte velmi malou galaxii spadající do Mléčné dráhy a její černá díra je stejně masivní jako Mléčná dráha,“ řekl Carl Gebhardt, astrofyzik z Texaské univerzity v Austinu a jeden z autorů nové studie v roce prohlášení. „Poměr hmotnosti je velmi obrovský.“

V prohlášení astronomové uznali, že výsledky se liší od předchozích výpočtů temné hmoty v galaxii Leo I. Uvedli, že předchozí studie byly založeny na méně přesných datech a neměly přístup k výkonným superpočítačům, jako je Austinův tým.

V předchozích studiích vědci neviděli nejhustší vnitřní oblasti galaxie a soustředili se většinou na dostupné informace o několika jednotlivých hvězdách. Zdá se však, že tyto soubory dat obsahují nepřiměřený počet pomalých hvězd. Pak výpočty založené na tomto zkresleném souboru dat nedokázaly detekovat temnou hmotu v interiéru. V případě Lva I se zdá, že množství temné hmoty v dříve neviditelných centrálních oblastech je mnohem vyšší než na okrajích.

studovat To bylo zveřejněno 1. prosince v The Astrophysical Journal.