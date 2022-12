Nantes udělalo z Mfungi první Tanzaninu v Ligue 1 s mladým hráčem z české strany MFK Viskov

Tanzanský záložník Omar Abbas Mfungi se stal prvním hráčem z východoafrické země, který se po příchodu do Nantes upsal klubu Ligue 1.

Mfungi se stává prvním Tanzancem ve francouzské lize

Mladík byl vysoce hodnocen po mistrovství Cecafa U17 v roce 2021

Záložník bude pravděpodobně debutovat za klub v lednu

co se stalo? Mladého záložníka získalo Nantes po úspěšných zkouškách s klubem a přestoupil z českého druholigového týmu MFK Viskov.

Větší obrázek: Mfungi byl loni nejlepším hráčem Tanzanie ve své kariéře ve finále Cecafa U17, než prohrál s Ugandou.

Byl přirovnáván k bývalému útočníkovi Tanzanie Kelvinu Johnovi kvůli jeho širokému kroku a schopnosti porazit lidi a přitom mít silnou střelu.

Sportovní agentura Rainbow Sports, která dohodu zprostředkovala, uvedla, že hráč podepsal dlouhodobou smlouvu s Canaries, kteří měli špatnou první polovinu sezóny a vyhráli jen dva zápasy, aby zůstali mimo 15.Desátý na tabulce Ligue 1 se 13 body v době, kdy si liga dala pauzu.

Mfungi je osmým africkým hráčem v knihách Nantes, připojil se k Nigerijci Moussovi Simonovi, kamerunskému duu Jean-Charles Castelletto a Ignatius Ganago, Konžanovi Samuelovi Mutusamymu, Charlesi Traoremu z Mali, Egypťanovi Mostafovi Mohamedovi na hostování z Galatasaray a záložníkovi Adelu Mahmoudovi. Komory.

Co bude dál? Nantes se vrátí do Ligue 1 proti Lorientu 21. prosince, ale Mvungi bude muset počkat do ledna, aby se zapojil.

Má Chelsea právo vyřadit Edouarda Mendyho? Děkujeme za hlasování. Výsledky budou brzy sdíleny. Má Chelsea právo vyřadit Edouarda Mendyho?