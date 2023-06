Jak používat VPN pro připojení k Diablu 4

Technická podpora Blizzardu Nedávno bylo hráčům doporučeno používat VPN Pokud narazí na problémy s připojením k serverům Battle.net nebo Diablo 4. K tomu dochází poté, co Blizzard strávil značný čas bojem proti distribuovanému útoku typu denial-of-service (DDoS), který nedávno způsobil, že Diablo 4 na několik hodin nelze hrát. Pokud máte zájem používat VPN s Diablo 4, jsme tu, abychom vás provedli také příslušnými kroky. V budoucnu pak můžete být dostatečně připraveni na řešení jakýchkoli problémů se serverem nebo potenciálních DDoS útoků, které se mohou objevit během vašich herních relací, a zajistit, aby vaše hraní bylo co nejnepřerušovanější.

Diablo 4 se odlišuje od ostatních ARPG svým jedinečným přístupem k výběru serverů. Na rozdíl od některých jiných ARPG, Diablo 4 neomezuje hráče na určité regiony a místo toho je přiřadí k nejvhodnějšímu serveru na základě jejich IP adresy. Pokud však narazíte na problémy s připojením nebo chcete zlepšit herní zážitek, podpora Blizzard vám doporučila, abyste k úpravě umístění serveru použili VPN. Zde je návod, jak začít:

1. Nainstalujte si bezpečnou a spolehlivou VPN na zařízení dle vašeho výběru. Doporučujeme používat ExpressVPN.

2. Vyberte blízkou zemi, která se nachází ve stejné oblasti jako vaše aktuální poloha. Tato konvergence zajišťuje hladší připojení a snižuje latenci. Zavolej na její server.

3. Vyberte server v dané zemi s menším počtem hráčů. Díky tomu budete těžit z méně přeplněného prostředí, zlepšíte hratelnost a snížíte potenciální zpoždění. Technická podpora Blizzard Popisuje to jako „vyhýbání se dopravní nehodě“, pokud se také vyskytnou nějaké problémy se serverem.

Je Diablo 4 mimo? aktuální stav serveru

Po nedávném DDoS útoku hráči Diabla 4 nadále 25. června hlásili problémy s přihlášením do vždy online hry na hrdiny i do dalších her Battle.net a problémy s přihlášením přetrvávaly až do rána 26. června. Zdá se, že servery se od té doby stabilizovaly, ale stále se občas objevují zprávy o problémech s připojením, které hru sužují.

Twitterový účet zákaznické podpory Blizzardu o víkendu odhalil zdroj problému: útok DDoS, na jehož zmírnění „aktivně pracoval“. To vyvolalo opětovné volání po přidání offline režimu, což je poslední připomínka kontroverzního rozhodnutí Blizzardu učinit z Diabla 4 vždy online hru.

Diablo 4 se stalo nehratelným kvůli problémům s přihlášením několikrát od svého uvedení na začátku června. a První hráč z Diabla 4, který dosáhl úrovně 100 v režimu Hardcore Oněměl poté, co navždy ztratil svou osobnost poté, co bylo spojení přerušeno. Poté, minulý týden, hráč Diabla 4 vztekal poté, co hardcore postava z úrovně 91 zemřela 172 hodin během načítací obrazovky.

Nejlepší VPN pro Diablo 4 musí mít:

VPN mohou být drahé jako jednorázový nákup, zvláště pokud je používáte pouze pro jeden účel. Pokud se tedy chystáte investovat do VPN, ujistěte se, že tak činíte, abyste využili všech výhod, které VPN přináší. To zahrnuje obcházení problémů se serverem ve hrách jako Diablo 4, vyhýbání se omezenému párování založenému na dovednostech (SBMM), šifrování online dat, ochranu vaší identity, rychlé vytáčení a zajištění přístupu k omezeným webům. Zde je vše, co si myslíme, že je absolutní nutností, pokud jde o používání VPN v roce 2023.

Rychlé a stabilní rychlosti streamování, ideálně s neomezenou šířkou pásma, takže můžete sledovat, co chcete v HD s minimálním nebo žádným ukládáním do vyrovnávací paměti.

Servery VPN se nacházejí v mnoha zemích po celém světě, zejména ve Spojených státech a Spojeném království

Silné šifrování a zabezpečení, takže si můžete užívat soukromé sledování, aniž byste se museli obávat, že vás bude sledovat váš ISP

Jsme velkými fanoušky ExpressVPNale existují i ​​další populární poskytovatelé VPN jako např NordVPN A CyberGhost také zvážit.

Jak opravit problémy s připojením Diablo 4

Pokud máte problémy s připojením při pokusu o hraní Diablo 4, Blizzard také nabízí několik dalších tipů Chcete-li přidat příspěvek, když se snažíte vyřešit problémy, které může hra způsobit vašemu počítači. Kromě používání VPN jsou zde naše nejlepší tipy pro řešení problémů s připojením Diablo 4:

Resetujte síťový hardware, abyste zajistili, že data nebudou zaplavena do vašeho routeru.

Pokud používáte bezdrátové připojení, Optimalizujte své připojení k internetu, abyste vyloučili problém s připojením.

Aktualizujte ovladače a operační systém, abyste vyřešili případné problémy s kompatibilitou.

Upravte a obnovte svou IP adresu a poté vyprázdněte DNS, abyste vyřešili případné síťové konflikty.

Ukončete všechny ostatní aplikace, abyste vyřešili konflikty programů a uvolnili prostředky.

ExpressVPN je skvělou volbou pro hráče, kteří hledají maximální připojení, zážitky bez zpoždění a vyhýbají se omezení ISP. Poskytuje skvělé rychlosti, bezkonkurenční spolehlivost a bezproblémové skrytí.

Prémiové VPN nejsou levné, ale možná se vyplatí do nich investovat, pokud jste si ji ještě letos nezajistili. Jak jsme zmínili výše, VPN jsou perfektní pro udržení vašeho soukromí, zabezpečení a zabezpečení online v roce 2023. Nejen to, ale je to nekonečně užitečný nástroj, který rádi doporučujeme každému, kdo chce zvýšit svou úroveň zabezpečení online. nebo obejít jakýkoli druh geografického blokování. S VPN můžete například přistupovat k bezplatným streamovacím službám ve Spojeném království, jako jsou BBC iPlayer a ITVX (například ke sledování Love Island), nebo procházet geograficky blokované stránky YouTube, jako je BT Sport, během nedávného finále Ligy mistrů.

Náš nejlepší výběr pro VPN v roce 2023 je ExpressVPN a právě teď mají skvělou nabídku, se slevou 49 % na 1 rok a navíc získáte další 3 měsíce zdarma. Navíc, pokud se nezaregistrujete u ExpressVPN, jejich dohoda zahrnuje také 30denní bezrizikovou záruku vrácení peněz.

ExpressVPN Aircove Wi-Fi 6 Směrovač ExpressVPN je vestavěný. Dvoupásmový gigabitový bezdrátový VPN router. být viděn na Amazonu

Pokud to chcete posunout o krok dále, vždy můžete investovat do ExpressVPN router Aircove A také řízená aplikace. VPN mohou pomoci vyhnout se omezení na jakémkoli zařízení, ale toto je plně vyhrazený router Wi-Fi 6 se zabudovaným ExpressVPN. To je ideální i pro konzolové hráče, kteří nechtějí procházet přesnými kroky zapínání VPN při hraní na gauči.

Diablo 4 začalo masivně a stalo se nejrychleji prodávanou hrou Blizzardu všech dob. Je to také hit u kritiků a obecně se to líbilo fanouškům. Náklady na mikrotransakce Diabla 4 však zvedly obočí a Whoopi Goldberg překvapivě pozvala Blizzard, aby vydal Diablo 4 na Mac. Podívejte se na interaktivní mapu Diabla 4 a začněte sledovat svůj pokrok během hraní.

