Průvodce po dokončení obětní mise

Genshin Impact 2.0 je plný nových úkolů, které je třeba splnit, a hádanek, které je třeba vyřešit, a hráči se mohli během svých cest Inazumou setkat s obětavým úkolem.

Tato náročná mise je plná zkoumání a řešení hádanek a hráči budou muset být opatrní, aby dokončili všechny mise, aby dokončili tuto novou misi Inazuma. Hráči se mohou naučit, jak najít bariéru potřebnou k dokončení této mise, spolu s návodem k dokončení dalších kroků potřebných k jejímu dokončení.

Genshin Effect: How to Complete the Carcass Quest

Obětní mise je novou misí efektu Genshin, kterou mohou hráči získat během svých cest رحلات inazumaHráči jsou povinni provést několik misí, aby odemkli některé skvělé odměny. Může to být velmi dlouhá mise, takže hráči by se měli ujistit, že jsou připraveni, než se pustí do této nové mise v Genshin Impact 2.0.

// inazuma spoiler quest: oblation Pokud máte potíže s nalezením opuštěné svatyně, zde je jejich stránka! (Zapomněl jsem, jak jste dostali rezavý klíč, ale tady se to bude hodit) I když existuje několik způsobů, jak se tam dostat, myslím. Označil jsem to zde: pic.twitter.com/QclihjzOEG – Kai Chu || (@Adsadkaeyanoises) 21. července 2021

K zahájení této mise Genshin Impact budou hráči muset zamířit do opuštěné svatyně, která se nachází severovýchodně od vesnice Kunda. Tato svatyně je označena na obrázku výše a hráči se tam mohou vydat dozvědět se o historii svatyně a zahájit další část úkolu.

Sbírejte tajemné stíny

Pro každého, kdo potřebuje pomoc s nabídkami v Genshin Impact, jsou tu 3 duchové, se kterými si musíte promluvit. Poté, co s nimi promluvíte, zmizí někde jinde a musíte s nimi znovu mluvit, dokud se nesetkají s liškami na stejném místě pic.twitter.com/oTQIWEGkLE – 🌸Clara🌸 (@ claraaaaa1206) 21. července 2021

V další části mise budou hráči muset najít a promluvit si s několika tajemnými stíny rozptýlenými po celé oblasti, což způsobí jejich zmizení a reformu na trojici soch Foxe. Hráči budou muset najít všechny tyto záhadné stíny, aby mohli v misi postupovat, a najdete je na těchto místech:

První záhadný stín byl nalezen poblíž svatyně (obrázek přes ZaFrostPet)

Hráči Genshin Impact mohou najít první záhadný stín stojící před svatyní a interakce s ním způsobí, že zmizí, což přiměje Paimona, aby si všiml, jak je to divné.

Druhý tajemný stín najdete jižně od prvního (Obrázek přes ZaFrostPet)

Hráči mohou najít druhý tajemný stín otočením se z prvního a mířením k Foxovu mauzoleu v malé vzdálenosti. Mluvení s tímto tajemným stínem také zmizí a ponechá více stínů k nalezení.

Další záhadný odstín najdete zde (Obrázek přes ZaFrostPet)

Hráči mohou najít třetí záhadný stín poblíž jiné, menší svatyně, a když s ní budete mluvit, způsobí to, že zmizí jako ostatní.

Čtvrtý tajemný stín se nachází na střeše této budovy (obrázek přes ZaFrostPet)

Na střeše budovy je další záhadný stín, který je v dostatečné vzdálenosti od ostatních stínů, a jeho promluvení způsobí, že zmizí a hráčům v této misi Genshin Impact zůstane jen jeden další stín.

Poslední tajemný stín (Obrázek přes ZaFrostPet)

Poslední tajemný stín najdete pod větvemi stromu na straně trojice Foxových soch, a jakmile s ním budete mluvit, spojí se se dvěma dalšími tajemnými duchy, dá hráčům tři truhly a postoupí v novém efektu Genshin. výzkum.

Vydejte se do svatyně Narukami

Hráči pak budou muset zamířit do svatyně Narukami za nějakou profesionální pomocí (obrázek přes ZaFrostPet)

Paimon navrhne hráčům, aby při řešení tohoto problému dostali nějakou odbornou pomoc, a tak cestují, aby získali nějakou pomoc. Hráči Genshin Impact obdrží nový předmět s názvem Memento Lens, který mohou použít k postupu v této misi.

Poté budete muset najít dívku na ostrově Narukami, která vám pomůže vyřešit složitý problém. Představí vám tuto položku nazvanou „Pamětní čočka“. Druhý obrázek ukazuje, jak to funguje! Objektiv bude fungovat pouze na figurkách, které září! pic.twitter.com/uN9VXEEDUB – Kai Chu || (@Adsadkaeyanoises) 21. července 2021

Jakmile hráči Genshin Impact získají čočku Memento, mohou ji použít k získání informací při pohledu na Foxovy figurky objektivem, což bude důležitou součástí pokroku mise.

Použití objektivu Memento na sochách Kitsune:

Hráči pak budou mít za úkol skenovat figurky pomocí objektivu Memento, který jim poskytne fráze, které budou potřebovat k dalšímu postupu mise.

Hráči mohou skenovat Earth Kitsune pomocí objektivu Memento (obrázek přes ZaFrostPet)

Jakmile hráči vyčistí všechny Kitsune, naučí se před větší sochou slova, která potřebují přečíst.

Hráči se budou muset vrátit do svatyně a recitovat posvátná slova (obrázek přes ZaFrostPet)

Hráči Genshin Impact budou mít za úkol recitovat posvátná slova před sochou Sky Kitsune a pořadí bude jednoduše verše od horní části seznamu dolů. Hráči je budou muset zadat v následujícím pořadí:

Jménem vyslance Narukami. „Je to potomek Hakushina. „Přineste smažené tofu!“

Po dokončení budou hráči moci přejít do závěrečné fáze mise.

Nalezení a prolomení bariéry při hledání oběti:

Hráči se budou muset vydat na závěrečnou bariéru úkolu, kterou najdete v jeskyni poblíž svatyní. Hráči budou potřebovat speciální klíč k otevření portálu, který najdete po dokončení mise A Strange Story in Konda. Hráči to také najdou Elektrický Uvnitř, jakmile otevřete bránu. Jakmile hráči otevřou tento portál, budou muset tento vzor zadat do okolních soch.

Pokud najdete poslední sochu Kitsune, nezapomeňte na řádky, které chcete přednášet na velké soše Kitsune! I když, pouze v pořadí shora dolů, se nakonec vrátíte tam, kde se musíte modlit pomocí křídla! Zde je návod, jak udělat další puzzle! pic.twitter.com/EWUUd3fVpH – Kai Chu || (@Adsadkaeyanoises) 21. července 2021

Hráči v Genshin Impact to mohou dělat interakcí se sochami, takže venku mají tři žetony Electro, jeden ve středu má dva a ten dole jeden. Dále budou hráči muset komunikovat se svatyní a modlit se, což vyvolá nepřátelského samuraje. Poté, co ho hráči porazili, je mise dokončena.

Tato mise Genshin Impact může vzít některé hráče, ale je to součást dlouhé mise v Inazumě, která rozhodně stojí za dokončení jak pro odměny, tak pro příběh.

