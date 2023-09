Legendární herní vývojář Hideki Kamiya na odchodu Shock PlatinumGames

Hideki Kamiya, který režíroval Resident Evil 2 a byl hlavním tvůrcem Devil May Cry, oznámil svůj překvapivý odchod z PlatinumGames s platností od 12. října.

Potvrzení pochází z prohlášení vydaného společností Platinum a také z krátkého prohlášení zveřejněného na Twitteru Kamiya. Dvaapadesátiletý muž ve svém prohlášení uvedl: „Přišlo to po mnoha úvahách založených na mém vlastním přesvědčení a nebylo to v žádném případě snadné rozhodnutí.

„Nicméně mám pocit, že tento výsledek je nejlepší. Budu pokračovat ve vytváření své cesty, Hideki Kamiya. Doufám, že budeš mít oči na šlupkách.“ Prohlášení naznačuje, že Kamiya plánuje pokračovat ve vývoji videoher.

(2/2) — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 25. září 2023

Kamiya, který založil Platinum v roce 2006, je možná nejlépe známý pro svou práci ve společnosti Capcom, kde provozoval širokou škálu vlivných her, včetně Resident Evil 2, Devil May Cry a ve společnosti Clover, Okami a Viewtiful Joe. Na Platinum režíroval Kamiya Bayonettu, The Wonderful 101, zrušené hry Scalebound a Sol Cresta a pracoval na nové samostatně vydané hře s kódovým označením Project GG.

V rozhovoru pro IGN v prosinci 2022 Kamiya řekl, že projekt GG „bude tak velký, že s ním ani nebudete moci srovnávat The Wonderful 101: Remastered a Sol Cresta. Z toho důvodu se musíme stát společností s publikačními schopnostmi na této úrovni, nejen silou vývoje.

Obrazový kredit: Patrick T. Fallon/Bloomberg prostřednictvím Getty Images

