Galaxy M52 5G aktualizace Android 13 byla vydána spolu s One UI 5.0

samsung Vytáhněte všechny svorky Pokud jde o Android 13 a Jedno uživatelské rozhraní 5.0 Modernizace. Po aktualizaci Téměř každé zařízení Galaxy S a Galaxy Note je způsobiléněkteré jeho záhyby, dva telefony řady Galaxy A.A Jeden odolný kryt Galaxy Xcovera jeho nejnovější tablety S One UI 5.0 se Samsung nyní zaměřil na řadu Galaxy M.

Android 13 a One UI 5.0 se nyní zavádí do řady Galaxy M, počínaje Galaxy M52 5G. Pro zařízení s modelovým číslem SM-M526BR začala na přibližně tucet evropských trhů a brzy by se měla rozšířit do dalších zemí kontinentu a do dalších regionů.

Verze firmwaru, která přišla s novou hlavní aktualizací, je M526BRXXU1CVJ7. Zahrnuje bezpečnostní opravu z listopadu 2022, která byla během minulého týdne vydána také pro ostatní zařízení Galaxy.

Galaxy M52 5G je prvním zařízením Samsung řady M, které získalo aktualizaci na Android 13

Jako obvykle můžete kliknutím na zkontrolovat, zda je aktualizace dostupná ve vaší zemi Stáhněte a nainstalujte možnost ve vašem telefonu nastavení » aktualizace systému existující. Případně se můžete vydat na Náš archiv firmwaru potvrdit totéž.

Pokud se cítíte dobrodružně, můžete zkusit flashovat svůj M52 5G soubory firmwaru od SamMobile pomocí počítače se systémem Windows, i když bychom tento postup doporučili pouze těm, kteří jsou obeznámeni s konceptem ručního flashování firmwaru.

A zatímco se vaše Galaxy M52 5G aktualizuje (nebo ne, v případě, že vaše země aktualizaci ještě nemá), můžete se podívat na videa níže, abyste viděli, co je nového v Androidu 13 a One UI 5.0 pro zařízení Samsung. Některé funkce mohou v řadě M chybět ve srovnání s oblíbenějšími zařízeními Samsung, ale hlavní věci, Stejně jako velké množství možností přizpůsobení zamykací obrazovkyMěli by tam být všichni.