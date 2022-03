Učitelka bojových umění přijde kvůli sinusitidě o polovinu lebky

Kalifornská instruktorka bojových umění jí musela odstranit polovinu lebky poté, co se jí do mozku rozšířila infekce dutin. Svou kraniofaciální katastrofu popsala v šokujícím videu Více než 7 milionů zobrazení na TikTok.

„Chirurgové mi řekli, že bych byla do týdne mrtvá, kdybych nešla do nemocnice, když jsem to udělala,“ řekla o strašlivém utrpení 25letá Natasha Guntherová News Dog Media.

Objeví se video před a po s názvem „Někdy vše, co můžete udělat, je smát se správně?“ , ukazuje dlouhovlasého nadšence karate, jak sedí v autě před operací. Poté je nastříhána na pooperační snímek, který ukazuje viditelnou promáčklinu na její hlavě, kde museli chirurgové vyjmout část její lebky.

Fiasko začalo na konci roku 2021 poté, co byl lékaři nahlášen černý pás v judu poté, co zaznamenal neobvyklý nárůst infekcí dutin oproti předchozímu roku.

„Chirurgové mi řekli, že bych do týdne zemřela, kdybych nešla do nemocnice,“ řekla Natasha Guntherová. @natasha_gunther / Dog News Media

Gunther loni zaznamenal mírný nárůst infekcí dutin. @natasha_gunther / Dog News Media

Nakonec Guntherovi rodiče donutili svou dceru, aby podstoupila CT vyšetření poté, co začala „hodně zvracet a mít hrozné migrény“. @natasha_gunther / Dog News Media

„Měl jsem jich asi pět až šest,“ vysvětlil Gunter, který měl obvykle bolesti z kongesce jen jednou za rok. Konkrétně trpěla sinusitidou, onemocněním nosu, ke kterému dochází, když je „podráždění dutin, které tvoří výstelku kolem vzduchových mezer mezi kostmi, které obklopují váš nos.“ Podle Clevelandské kliniky.

Bohužel ani ona, ani lékař tehdy nemysleli, že je to vážné, a předepsali jí dávku antibiotik – standardní léčbu stavu.

„Jak většina lidí, kteří dostanou infekce dutin, ví, vy si o nich nic nemyslíte a můj běžný lékař také ne,“ řekl Gunter o zdánlivě neškodné blokádě. „Učím děti bojová umění, takže jsem zvyklý na nachlazení.“

„Celkem odebrali 12-14 cm z mé lebky a dali ji do lednice,“ řekl Gunther. @natasha_gunther / Dog News Media

Gunther před a po kraniektomii @natasha_gunther / Dog News Media

Je smutné, že judistka, která nyní musí nosit helmu, aby chránila svůj nechráněný mozek, doufá, že se jí fragment lebky podaří do dubna znovu připojit. @natasha_gunther / Dog News Media

Gunther kope Mt. @natasha_gunther / Dog News Media

Guntherovi rodiče však nakonec svou dceru přinutili k CT vyšetření poté, co začala „hodně zvracet a mít strašné migrény“.

Následná kraniotomie – při které lékaři odstranili část lebky, aby prozkoumali mozek – odhalila masivní nahromadění stafylokoků a bakteriálních infekcí, které posunuly její mozek téměř o půl palce doprava.

Aby zmírnili tlak, lékaři později ten měsíc provedli agresivnější kraniektomii a odstranili téměř polovinu Guntherovy lebky.

Gunther zpočátku nemyslel na infekce dutin. @natasha_gunther / Dog News Media

Nakonec si pětadvacetiletá dívka musela nechat odstranit polovinu lebky. @natasha_gunther / Dog News Media

Bojová umělkyně říká, že by cestu nezvládla bez podpory své rodiny, zejména svého přítele Joaa, který je také instruktorem bojových umění. @natasha_gunther / Dog News Media

„Pokud máte více než jednu infekci dutin každý rok nebo dokonce jen infekci dutin, jděte prosím do nemocnice nebo nemocnice. [ear, nose and throat doctor] Jen pro jistotu,“ řekla. „Prosím, nespoléhejte se na svého primárního lékaře, protože to může být nebezpečné.“ @natasha_gunther / Dog News Media

„Celkem odebrali 12 až 14 centimetrů mé lebky a dali ji do mrazáku,“ řekl Gunter. „Zůstal jsem v nemocnici dalších pět týdnů a také jsem podstoupil další operaci dutin.“

Nešťastná judistka, která nyní musí nosit helmu, aby ochránila svůj nechráněný mozek, doufá, že fragment lebky znovu připevní do dubna. Pokud se to nepodaří, lékaři budou muset vytisknout 3D repliku součásti a místo toho ji vložit.

Netřeba dodávat, že lékařská zkouška zkomplikovala Guntherovi život.

Gunther se svým přítelem Joaem @natasha_gunther / Dog News Media

Joao v současné době pomáhá Gunterovi s fyzikální terapií. @natasha_gunther / Dog News Media

Gunther je v nemocnici, kde podstoupila nouzovou neurochirurgickou operaci, aby jí odstranili polovinu lebky @natasha_gunther / Dog News Media

Gunther se svými rodiči Nicole a Martym @natasha_gunther / Dog News Media

„Můj život je úplně jiný, než býval,“ řekl cvičenec taekwonda. „Měl jsem zaneprázdněný život, učil jsem bojová umění a každý den jsem se stýkal s přáteli – jako každý ve dvaceti.“

Ale „Když jsem se dostal z chirurgie, měl jsem problémy s mluvením, takže od té doby pravidelně chodím na logopedii.“

Bojová umělkyně říká, že by cestu nezvládla bez podpory své rodiny, zejména svého přítele Joaa, který je také instruktorem bojových umění.

„Můj život je úplně jiný, než býval,“ řekl cvičenec taekwonda. „Měl jsem zaneprázdněný život, učil jsem bojová umění a každý den jsem se stýkal s přáteli – jako každý ve dvaceti.“ @natasha_gunther / Dog News Media

CT vyšetření odhalilo nahromadění bakterií, které vytlačily část Guntherova mozku. @natasha_gunther / Dog News Media

Aby se zmírnil tlak, lékaři později ten měsíc provedli kraniektomii a odstranili téměř polovinu Guntherovy lebky. @natasha_gunther / Dog News Media

Gunter s Joaem v nemocnici @natasha_gunther / Dog News Media

Gunther nedávno nahrál její video objímá svého věrného milence s titulkem, „Moje skála během této části života.“

Říká, že Joao „prováděl hodně psychoterapie, abych mohl vrátit energii zpět do svého těla.“ Gal však tvrdí, že některé pohyby bojových umění jako wrestling „by byly příliš riskantní, abych je opakoval“.

„Ale stále jsem pozitivní a snažím se mít ve všem smysl pro humor,“ vysvětlil Gunter, který se v současné době snaží šířit povědomí o tom, jak se zdánlivě neškodné infekce dutin mohou vymknout kontrole.

Gunther musí nosit helmu, aby chránil její mozek. @natasha_gunther / Dog News Media

Gunter cvičila bojová umění ve dnech před operací, která jí změnila život. @natasha_gunther / Dog News Media

Gunther se bude muset kvůli svému stavu vzdát wrestlingu a dalších umění blízkého kontaktu. @natasha_gunther / Dog News Media

Sinusitida obvykle odezní sama nebo s pomocí antibiotik, ale pokud se dostanou do očí nebo mozku, mohou nastat vážné komplikace. @natasha_gunther / Dog News Media

„Pokud máte více než jednu infekci dutin každý rok, nebo dokonce jen… A Infekce dutin prosím do nemocnice popř [ear, nose and throat doctor] Jen pro jistotu,“ řekla. „Prosím, nespoléhejte se na svého primárního lékaře, protože to může být nebezpečné.“

Gunther dodal: „Nechci, aby si někdo prošel tím, co jsem udělal já. Mám teď půl hlavy a můžete se tomu vyhnout!“

Clevelandská klinika uvádí, že „ve vzácných případech se infekce dutin ve středu zadní části hlavy může rozšířit do mozku.“ „To může vést k život ohrožujícím stavům, jako je meningitida nebo mozkový absces.“ @natasha_gunther / Dog News Media

„Ale zůstávám pozitivní a snažím se mít ve všem smysl pro humor,“ vysvětlil Gunter. @natasha_gunther / Dog News Media

„Nechci, aby si někdo prošel tím, co jsem udělal já. Mám teď půl hlavy a můžeš se tomu vyhnout!“ řekl Gunther. @natasha_gunther / Dog News Media

Ve skutečnosti, zatímco sinusitida obvykle vymizí sama nebo s pomocí antibiotik, mohou nastat vážné komplikace, pokud se dostane do očí nebo mozku.

Clevelandská klinika uvádí, že „ve vzácných případech se infekce dutin ve středu zadní části hlavy může rozšířit do mozku.“ „To může vést k život ohrožujícím stavům, jako je meningitida nebo mozkový absces.“