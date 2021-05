Sport v televizi: pátek 28. května 2021

Pátek 28. května

(Všechny časy na východ)

Časový plán se může změnit a / nebo výpadky proudu

Australský fotbal

2:30 (sobota)

FS2 – AFL: North Melbourne at St Kilda

5:30 (sobota)

FS2 – AFL: Essendon na západním pobřeží

Závody aut

11:00

NBCSN – IndyCar: Indianapolis 500: Carb Day, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

11:30

FS2 – NASCAR Camping World Truck Series: Practice, Charlotte Motor Speedway, Concord, NC

16:30

FS1 – řada NASCAR Xfinity: Cvičení, Charlotte Motor Speedway, Concord, NC

17:30

FS1 – NASCAR Camping Truck World Series: Kvalifikace, Charlotte Motor Speedway, Concord, NC

7 odpoledne

FS1 – NASCAR Cup Series: Cvičení, Charlotte Motor Speedway, Concord, NC

20:30

FS1 – NASCAR Global Camping Truck Series: North Carolina Education Lottery 200, Charlotte Motor Speedway, Concord, Severní Karolína

Totální baseball

1 m

BTN – Michigan v Nebrasce

4 m

SECN – Jihovýchodní mistrovství: TBD, 4. kolo, Hoover, Ala.

6 m

BTN – Northwestern Ohio Street

PAC-12N – Washington na Washington Street.

19:30

SECN – Jihovýchodní mistrovství: TBD, 4. kolo, Hoover, Ala.

21:00

PAC-12N – Oregon Street ve Stanfordu

Lacrosse College (ženy)

12 m

ESPNU – mistrovství NCAA: Boston College vs. North Carolina, semifinále, Tucson, MD.

2 m

Mistrovství ESPNU-NCAA: Syracuse vs Northwestern Semifinals, Tucson, MD.

Softball College

1 m

Mistrovství ESPN2 – NCAA: Kentucky Alabama Super Regional, hra 1

15:00

Mistrovství ESPN2 – NCAA: Washington, Oklahoma Super Regional, hra 1

5 m

Mistrovství ESPN2 – NCAA: Texas v Oklahoma St. , Super regionální, hra 1

Mistrovství ESPNU – NCAA: Georgia at Florida, Super Regional, Game 1

7 odpoledne

ESPN2 – NCAA Championship: LSU vs. Florida St. , Super Regional, Hra 2, Baton Rouge, La.

Mistrovství ESPNU – NCAA: Arizona v Arkansasu, Super Regional, 1. hra

21:00

ESPNU – Mistrovství NCAA: James Madison v Missouri, Super Regional, Hra 1

21:30

ESPN2 – NCAA turnaj: UCLA vs. Virginia Tech, Super Regional, Game 2, Los Angeles

Golf

7 ráno

GOLF Tour – EPGA: Made in Denmark, druhé kolo, Himmerland Golf Resort, Himmerland, Dánsko

1 m

GOLF – PGA Tour Champions: The KitchenAid Senior PGA Championship, druhé kolo, Southern Hills CC, Tulsa, Okla.

4 m

GOLF Tour – PGA: The Charles Schwab Challenge, druhé kolo, Colonial Golf Course, Fort Worth, Texas

7 odpoledne

GOLF – LPGA Tour: The Bank of Hope Founders Cup, Match-Play – 3. den, Shadow Creek, Las Vegas

Koňské dostihy

12:30

FS2 – NYRA: America’s Day in Racing

IIHF hokej

9 hodin ráno

NHLN – Mistrovství světa: Kanada vs Kazachstán, Round Robin, skupina B, Riga, Lotyšsko

1 m

NHLN – Mistrovství světa: Norsko vs Lotyšsko, Round Robin, skupina B, Riga, Lotyšsko

5:00 (sobota)

NHLN – Mistrovství světa: Velká Británie vs Česká republika, Round Robin, skupina A, Riga, Lotyšsko

kombinovaná bojová umění

8 m

FS2 – XFC: Young Guns 2, Des Moines, Iowa

10 večer

FS2 – XFC 44: Andre Suckhamtheth vs Jose Quinonez (Bantamoys), Des Moines, Iowa

MLB Baseball

2 m

MLBN – Cincinnati v Chicagu Cubs

7 odpoledne

NESN – Miami, Boston

MLBN – Atlanta a New York Mets

Basketbal NBA

19:10

ESPN – Východní konference Playoff: New York v Atlantě, první kolo, hra 3

20:30

ABC, NBCSN – Playoff East East: Brooklyn v BustoN, první kolo, hra 3

21:30

ESPN – Play-off Západní konference: Los Angeles Clippers v Dallasu, první kolo, zápas tři

NHL hokej

21:00

NBCSN – Play-off o Stanley Cup: První kolo Minnesoty Vegas, hra 7

Tenis

4:30

Tenis – Bělehrad – ATP 2, Parma – ATP a Štrasburk – WTA, první kola kvalifikace Roland Garros.

6 hodin ráno

Tenis – Bělehrad – ATP 2, Parma – ATP a Štrasburk – WTA, první kola kvalifikace Roland Garros.

Sledujte a kontrolujte

12:30 (sobota)

NBCSN – IAAF: Diamond League, Doha, Katar (registrovaná)

KOŠÍK WNBA

8 m

CBSSN – Los Angeles v Chicagu

10 večer

CBSSN – Minnesota v Seattlu

“Předchozí