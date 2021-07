4. český sportovec na kole s pozitivním testem

Poslední z tokijských olympijských her se koná pod přísnou kontrolou po ročním zpoždění kvůli infekci koronovým virem:

Jill Biden uspořádala virtuální setkání a blahopřeje mnoha americkým sportovcům účastnícím se tokijských her.

Americká první dáma je v Tokiu, aby podpořila sportovce a zúčastnila se zahajovacího ceremoniálu.

Mluvil téměř s hráčem baseballu a rychlobruslařem na krátké trati Eddiem Alvarezem a basketbalistou Sue Bird. Na zahajovacím ceremoniálu se oba odhlásí do Spojených států. Mluvil také se čtyřnásobnou olympijskou plavkyní a poradkyní pro duševní zdraví Alison Schmidtovou.

Biden řekl sportovcům, že nechal spoustu věcí v Tokiu, a spoléhal se na podporu rodiny a přátel.

V sobotu našel pokoj v domě amerického vrchního velitele v bývalém americkém senátorovi. Věnováno Danielovi Inoi, de-Hawaii a jeho manželce Irene Hirano Inoue.

Na americkém velvyslanectví bude pořádat softball watch party pro zaměstnance a jejich rodiny na americkém Versus-Mexico a bude podporovat americké sportovce v soutěžích na různých akcích před odchodem z Tokia.

___

Jihoafrický závodník Lebokang Shang bude mít na čtyři roky zákaz dopingu a vynechání olympijských her v Tokiu.

Bývalý africký šampión vstoupil do závodu mužů na 20 km 5. srpna. Arbitrážní soud pro hru rozhodl v případě v Tokiu.

30letý anabolický steroid Shench byl pozitivně testován na trenbolon a dočasně přerušen v prosinci 2019. Jeho zákaz vyprší před olympijskými hrami v Paříži v roce 2024.

___

Švýcarský olympijský tým uvedl, že přijal devítiměsíční zákaz poté, co byl pozitivně testován na zakázaný stimul překážky 400 metrů překážkáře Karima Husajna.

Vstoupil do mistrovství Evropy 2014 na Tokijských hrách. Horko začíná příští pátek. V současné době není známo, co bude dělat po opuštění funkce.

Tribunál švýcarského olympijského orgánu uložil Husajnovi týdenní zákaz v době, kdy byl suspendován. Toto pozastavení nebylo uvolněno.

___

Organizátoři olympijských her v Tokiu zaregistrovali 25 nových případů COVID-19. Tři z nich jsou sportovci oznámeni ve čtvrtek.

Ze 110 olympijských sportovců, kteří měli v Japonsku pozitivní výsledky od 1. července, je 13 sportovců.

Do nejnovější aktualizace byli přidáni tři pracovníci médií přicházející do Japonska ze zámoří.

___

Úvodní zápas Naomi Osaky na olympijských tenisových šampionátech byl odložen ze soboty na neděli.

Organizátoři neuvedli důvod pro okamžitou změnu. Řekli jen, že akce přišla od rozhodčího zápasu.

Osaka měla původně hrát v sobotu dopoledne v první části hry na čínském Zheng Zhao na 52. místě v Číně.

Jedním z důvodů tohoto kroku může být role Osaky při zahajovacím ceremoniálu v pátek večer. Nedává jí moc času na odpočinek před sobotním ranním zápasem.

Osaka se na turnaj vrací poprvé po téměř dvou měsících poté, co byl vyřazen z French Open po prvním kole, aby získal mentální přestávku.

Je jedním z nejlepších sportovců v Japonsku.

___

Světová antidopingová agentura tvrdí, že mnoho ruských sportovců bylo vyloučeno z tokijských olympijských her kvůli dopingu, na základě důkazů z moskevské zkušební laboratoře, která byla uzavřena v roce 2015.

Generální ředitel WADA Oliver Nickley uvedl, že intervenoval u sportovních organizací s cílem stabilizovat sportovce – „ne mnoho, ale jen několik“ – kteří nebyli vybráni.

Skupina 335 ruských sportovců akreditovaných v Tokiu soutěží bez státní vlajky a hymny jako trest za poškození vlády v databázi moskevské laboratoře. Název týmu je ROC, zkratka Ruského olympijského výboru, bez slova „Rusko“.

Zákaz identifikace pro olympijské hry v Tokiu a zimní hry v Pekingu v roce 2022 uložil Arbitrážní soud pro hry loni v prosinci.

Aby bylo možné uzavřít dlouhodobý dopingový skandál podporovaný ruskou vládou, je důležité poskytnout Vadě databázi a vzorky z laboratoře.

Wada udržoval seznam asi 300 sportovců podezřelých a poskytl organizacím olympijských her důkazy o možných disciplinárních případech.

“Zkontrolovali jsme to, co jsme měli z tohoto dlouhého seznamu, abychom zajistili, že do Tokia nebudou vybráni žádní sportovci,” říká Nickley.

___

Ruská lukostřelkyně Svetlana Kompova ztrácí vědomí v žhavém vedru na olympijských hrách v Tokiu.

Trenér Stanislav Popov v komentářích prostřednictvím ruského olympijského výboru uvedl, že Kompova po páteční kvalifikaci kolabovala.

Popov říká: „Nemohla to vydržet, celý den bylo horko“ a vlhkost problém ještě zhoršila. Teploty v Tokiu byly nad 30 stupňů Celsia (86 stupňů Fahrenheita).

Horko tokijských letních měsíců již přimělo organizátory k přesunu maratonských a závodních akcí do chladnějšího města Sapporo.

___

Americký kapitán vodních pólů mužů Jesse Smith přeskočí v pátek zahajovací ceremoniál olympijských her v Tokiu poté, co americký olympijský a paralympijský výbor omezil počet sportovců na účast jeho týmu na slavnostech.

Na olympijských soupiskách vodního póla je 13 hráčů a ke každému sportu je přiřazeno 12 hráčů. Smith uvedl, že týmu USOBC bylo řečeno, že do akce může vstoupit 12 důvěryhodných sportovců.

“Snažili jsme se dát náš tým dohromady a změnit to v každém kreativním obchodě, ale žádný úspěch nebyl. Nyní je čas zaměřit se na přípravu hry,” napsal Smith na Twitteru. “Takže dnes večer posílám svůj tým, aby hrdě zastupoval a vstřebával každou chvíli.” Nechte kluky jít! “

Smith, 38 let, hraje na své páté olympiádě a pro amerického hráče vodního póla odpovídá Tony Azevedo většině olympijských týmů. Byl považován za nositele americké vlajky na zahajovacím ceremoniálu před tím, než se této pocty zúčastnil hráč baseballu Eddie Alvarez.

___

Mapa na olympijských stránkách byla změněna po protestech Ukrajiny, že pokrývá hranici na Krymském poloostrově.

Mapa je součástí funkce „fandit zóně“, která sleduje, jak fanoušci z celého světa podporovali na Tokijských hrách různé týmy.

Pozdě ve čtvrtek měla mapa černou pevnost podobnou horním státním hranicím Krymu. V pátek ráno nebyla na poloostrově žádná čára. Rusko anektovalo Krym z Ukrajiny v roce 2014. Ukrajina stále považuje ukrajinské území.

Ukrajinské velvyslanectví v Japonsku agentuře Associated Press v e-mailu sdělilo, že „jsme vznesli námitky proti MOV a mapa byla opravena“.

___

Michael Schlegel je čtvrtý český silniční cyklista ze tří různých sportů, který si před soutěží v Tokijských hrách vyzkoušel svoji pozitivitu.

Schlegel pozitivně testován na tréninkovém týmu týmu v Isuzu a bude chybět sobotní silniční závod.

Český olympijský výbor v pátečním prohlášení uvedl, že Schlegel byl osamělý a že Michael Kukrle a Zdenek Stieber budou jedinými dvěma jezdci, kteří se seřadí v parku Muzashinomori, jedné z prvních medailových akcí letních her.

Počátkem tohoto týdne byly pozitivně testovány také české beachvolejbalistky Marquette Sluková a Ontrej Perusic a stolní tenista Pavel Siruzek. Podnítilo český olympijský tým k prošetření, zda erupce souvisí s charterovým letem do Tokia.

