Ceny se v Polsku nezměnily. Zkreslená bilance rizik vůči předchozím škrtům | pop

Komentář po květnovém jednání se nezměnil. Zdůraznila zhoršující se domácí ekonomickou situaci včetně březnového meziročního poklesu maloobchodních tržeb, průmyslové výroby a stavební výroby. Hlavní změny v prohlášení po jednání se týkaly aktualizace nových údajů o vnější a polské ekonomice, zatímco souhrn spolu s politickými pokyny zůstaly nezměněny.

Pozornost se nyní obrací k zítřejšímu projevu prezidenta Polské národní banky (NBP) Adama Glabinského. V posledních týdnech začali někteří členové rady včetně jejího předsedy znovu navrhovat snížení sazeb před koncem roku 2023. To může být předzvěst pesimističtějšího tónu od Glabinského, i když stále s jistou opatrností.

Věříme, že do konce letošního roku nebudou podmínky pro snížení úrokových sazeb. Přestože proces deflace již začal, věříme, že zůstane na nepříjemně vysokých úrovních po delší dobu. Zejména jádrová inflace zůstává trvale vysoká, a to i přes klesající spotřebu již dvě čtvrtletí. Březnová prognóza NBP naznačuje, že i když se úrokové sazby nezmění, inflace CPI se nevrátí k cíli NBP (2,5 %, +/- 1 procentní bod) před koncem roku 2025 (naposledy ve střední a východní Evropě). Potenciální začátek cyklu snižování úrokových sazeb na začátku letošního roku by mohl zpozdit inflaci při dosahování jejího cíle. Proinflačním rizikem pro vývoj CPI by mohlo být další zvýšení fiskální expanze.

Poznamenáváme však, že bilance rizik pro scénář sazeb se posouvá směrem ke snížení sazeb dříve než v našem scénáři, který předpokládá začátek cyklu uvolňování měnové politiky ve druhé polovině roku 2024. Argumenty pro zahájení uvolňování dříve, než předpokládáme, jsou následovně: Posílení polského zlotého, rostoucí rizika recese ve Spojených státech, oslabení ekonomiky v eurozóně a protiinflační rizika pro oživení HDP v Polsku. Externí napájecí šoky také rychle odezní.

NBP může využít měnícího se sentimentu centrálních bank v regionu ke změně svého postoje v následujících měsících. Inflační očekávání pro centrální banky v regionu ukazují dřívější návrat do rozmezí kolem cíle než v Polsku. Maďarsko tedy zahájilo cyklus uvolňování efektivně, Rumunsko nesterilizovalo přebytečnou likviditu, takže dochází k uvolňování beze změny referenční sazby a Česká republika, kde se jádrová inflace v regionu dále zlepšuje, může změnit svou pozici ve druhé polovině roku 2023 .