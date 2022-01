Frendly TV a Family Entertainment Television oznamují distribuční partnerství

Denver A South Bend, Indiana.A 29. července 2021 /PRNewswire/ – Frndly TV – přední poskytovatel televizních služeb pro rodiny na národní úrovni – a FETV, jedna z nejrychleji rostoucích sítí s programem pro rodiny, dnes oznámily dohodu, podle níž se FETV připojí k dnešnímu kanálu Frndly TV, 29. července.

Přidání FETV je milníkem pro Frndly TV: FETV se stává č. 20y Síť na řadě Frendly TV. kde února 2021Frndly TV přidala šest nových rodinných kanálů bez zvýšení nákladů pro své předplatitele; Ceny tří úrovní služeb Frndly TV zůstaly od svého spuštění v roce stejné října 2019.

Frndly TV často provádí průzkumy u svých zákazníků a klade jim různé otázky ohledně programování služby. V nejnovějším průzkumu většina respondentů označila FETV vysoko na svém „seznamu přání“ kanálů, o kterých doufají, že je služba přidá.

FETV nabízí klasické a inspirativní programy, které si může užít celá rodina při předvádění televizních seriálů z 50. až 90. let. Z Perry Mason A Matlock na Barney Miller A fascinovánFETV se může pochlubit bohatou řadou oblíbených seriálů a dramat.

„Naši předplatitelé mluvili a my jsme poslouchali,“ řekl. Michael McKenna, vedoucí programování ve Frendly TV. „Nejsme přátelští jen k rodinám, ale k zákazníkům. Zeptali se, zda bychom mohli přidat FETV do naší nabídky kanálů, a byli jsme schopni uzavřít dohodu s FETV. Perfektně zapadá do našeho programového profilu a umožňuje nám udržovat naši rodinu.“ přátelská cenová struktura. Vítáme FETV v naší nabídce.“ .

Prezident a generální ředitel FETV Drew Sommerl: „FETV a Frndly TV se k sobě krásně hodí. Rodinná zábava dokonale odpovídá postavení Frndly na trhu jako poskytovatele užitečného obsahu. Těšíme se, že našim předplatitelům Frndly budeme po mnoho let přinášet naše milované a nadčasové programy.“

O Frendly TV

Frendly TV je první dceřinou společností10 babek Živá televizní služba prémiové kvality postavená od základů s ohledem na americkou rodinu. pouze od 5,99 amerických dolarů/měsíc, Frndly TV nabízí 20 vysoce hodnocených živých televizních sítí včetně Hallmark Channel, Game Show Network, INSP, UPtv, Curiosity Stream, The Weather Channel a dalších. Frndly TV nabízí pozitivní, luxusní a rodinné programy za cenu vhodnou pro rodinu. Pro více informací navštivte www.frndlytv.com.

O FETV

FETV (Family Entertainment Television) je celostátně k dispozici pro téměř 50 milionů domácností prostřednictvím různých poskytovatelů kabelových, satelitních a OTT/vMVPD včetně DirecTV, Dish Network/Sling TV, Verizon, Comcast, Spectrum a nyní Frndly TV. FETV je součástí Family Broadcasting Corporation. Pro více informací o FETV navštivte www.fetv.tv.

