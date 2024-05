Apple potvrzuje, že rozsáhlé změny iPhonů dosáhnou milionů iPadů

Když EU zavedla zákon o digitálních trzích, jmenovala platformy jako strážce s cílem otevřít věci, aby se zabránilo zneužívání monopolů. V důsledku toho Apple radikálně změnil ekosystém iPhone pro uživatele z EU a nyní, jak to bylo právě potvrzeno, přicházejí podobné změny i pro uživatele iPadů.

Apple iPad: brzy se v EU radikálně změní.

Moje obvyklá připomínka: Ačkoli se to dotkne pouze uživatelů v EU, ostatní vlády budou bedlivě sledovat, zda chtějí zavést podobné právní změny ve svých zemích.

Aktualizace z 5. května níže. Tento příspěvek byl poprvé publikován 2. května 2024.

v Aktualizované novinky pro vývojáře Ve čtvrtek 2. května Apple potvrdil, že změny, které (neochotně) zavedl pro iPhone, přijdou na iPad letos na podzim – EU povolila šest měsíců dodržování předpisů a podzim do tohoto časového rámce zapadá.

„Evropská komise tento týden označila iPadOS za platformu gatekeeper podle zákona o digitálních trzích,“ uvedl Apple. Apple přinese nedávné změny iOS pro aplikace v Evropské unii (EU) do iPadOS koncem tohoto podzimu, jak bylo požadováno. Vývojáři si mohou vybrat, zda přijmou alternativní obchodní podmínky pro aplikace v EU, které budou zahrnovat tyto další možnosti a možnosti na iPadOS, nebo zůstanou u aktuálních podmínek společnosti Apple.

Změny jsou komplexní a umožňují alternativní tržiště aplikací, ze kterých si uživatelé mohou stahovat aplikace, nikoli pouze Apple App Store. Umožňuje také uživatelům vybrat si jiný prohlížeč pro použití v zařízení a prohlížeč se nemusí spoléhat na WebKit, protože prohlížeče existují na iPhone v USA, Velké Británii a jinde.

Uživatelé si také mohou vybrat svůj preferovaný výchozí vyhledávač, který, jak se zdá, skutečně změnil situaci v EU.

Bezkontaktní platby lze navíc provádět více způsoby, aniž byste se spoléhali pouze na Apple Wallet a Apple Pay. jako Apple říká„To zahrnuje rozhraní API, která umožňují vývojářům používat technologii NFC ve svých bankovních a peněženkových aplikacích v celém Evropském hospodářském prostoru.“

Na těchto alternativních trzích musí vývojáři aplikací zaplatit základní technologický poplatek za stažení během prvního milionu instalací, ale Apple nyní řekl, že pokud je stejná aplikace nainstalována na iPhone a iPad, bude se to počítat pouze jako jedna instalace, což pomáhá dodržujte hranici jednoho milionu v zálivu.

Zatímco mnoho vývojářů zůstane pouze v App Store, tento krok k přijetí iPadu by mohl změnit hru.

Aktualizováno 5. května, 5:42. Potvrzení, že iPad bude podléhat stejným pravidlům jako iPhone v Evropě, bylo jen částí příběhu, který Apple v posledních dnech vyprávěl. Kromě toho, co je uvedeno výše, také oznámila další změnu v poplatcích za základní technologie.

Jak jste si možná všimli, CTF je jedním z kontroverznějších prvků představených společností Apple, který byl vytvořen tak, aby odrážel hodnotu, kterou Apple investoval do alternativních obchodních podmínek, aby zajistil bezpečnost uživatelů. Po prvním milionu instalací zaplatí vývojář 0,54 dolaru (0,5 eura) za roční instalaci, takže zpráva, že stejná aplikace stažená na iPhone a iPad se počítá jako jedna z celkového počtu, je vítána.

Kromě toho ale Apple uvedl, že není vyžadováno žádné CTF, pokud vývojář nemá žádné příjmy, jako je bezplatná aplikace bez reklam. řekl Apple„To zahrnuje vytvoření bezplatné aplikace bez zpeněžení a není vázáno na příjmy jakéhokoli druhu (fyzické, digitální, reklamní nebo jiné).“ Tento požadavek má dát studentům, fandům a dalším nekomerčním vývojářům příležitost vytvořit populární aplikaci bez placení CTF.

Mladí vývojáři s ročními celosvětovými příjmy nižšími než 10 milionů EUR získají bezplatný 3letý vstup do CTF, který jim pomůže vytvářet inovativní aplikace a rychle rozvíjet jejich podnikání.

Aktualizováno 5. května ve 14:30. Bylo zde více podrobností o tom, jak lépe chránit malé vývojáře před poplatky za základní technologie. Chápu, proč to Apple zpoplatňuje: zdá se, že primárním zájmem společnosti Apple je udržet iPhone uživatelů v bezpečí, a to stojí peníze. Opakovaně se uvádí, že používání alternativních tržišť aplikací je méně bezpečné než tržiště vlastních aplikací společnosti Apple, takže je třeba zavést další ochranná opatření.

Nejen, že bude tříletá přestávka zdarma, ale bude také omezena, řekl Apple. Uvádí: „Pokud během tohoto tříletého období malý vývojář, který dříve nepřekročil 1 milion prvních ročních instalací, poprvé překročí práh, nebude platit CTF, i když bude nadále překračovat 1 milion prvního ročně. instalací během tohoto období Pokud dosáhnete Malí vývojáři s globálními příjmy mezi 10 miliony EUR a 50 miliony EUR za 3leté období, začnou platit CTF po prvním 1 milionu ročních instalací, a to až do výše 1 milionu EUR na instalaci. rok.“

Pokud jsou celosvětové tržby 10 milionů eur, může vývojář zaplatit Applu až 10 % nebo 1 milion eur, ačkoli tento limit platí plošně až do tržeb 50 milionů eur a na horní hranici sazba klesne na méně než 2 %

Přirozeně se mnoho vývojářů rozhodne pokračovat tak, jak jsou nyní, tj. stačí použít App Store společnosti Apple a zaplatit příslušnou provizi. To bylo vysvětleno přímočaře, ale stále existují komplikace s novými uspořádáními, které mohou být také zvažovány pro vývojáře, když se rozhodují, kterou cestou se vydat.

Jisté je, že do roku 2024 dojde v tomto roce k dramatickým změnám ve způsobu, jakým iPhone a nyní iPad v EU funguje. Přijmou podobné zákony i další země, aby si Apple vynutily takové změny? Zdá se to pravděpodobné a skutečná otázka nezní, zda se to stane nebo ne, ale kdy.