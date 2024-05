Na internet unikly obrázky Elden Ring: Shadow of Erdtree

Nové snímky obrazovky pro Elden Ring: Shadow of the Erdtree uniklo online Jen několik dní poté, co byl zveřejněn nejnovější trailer rozšíření.

Obrázky nic neprozradí tolik jako tradice a příběh. Co však ukazují, je krajina a prostředí, které budou moci hráči prozkoumat, když zamíří do Země stínů.

„V těchto podivných nových zemích hráči objevují temná tajemství světa, když se setkávají s ostatními, kteří jdou v Michaeliných stopách s postranními úmysly,“ píše se v popisu rozšíření.

Shadow of the Erdtree hráčům přidá nové zbraně, zbraňové dovednosti, vybavení a magii a také řadu nových nepřátel. Při prozkoumávání nového regionu v Zemi stínů budete moci „bezproblémově cestovat tam a zpět“ mezi ním a zeměmi mezi nimi. Podle prezidenta FromSoftware Hidetaka Miyazakiho se také očekává, že to bude jediné rozšíření pro Elden Ring.

Na fotografie se můžete sami podívat níže. Elden Ring: Shadow of the Erdtree vyjde 21. června na PlayStation 5, Xbox Series

Co si myslíte o uniklých fotkách?

