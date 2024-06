Promítání filmu „Občan Havel“ | Velvyslanectví České republiky v Káhiře

Velvyslanectví České republiky v Káhiře má tu čest Vás pozvat na promítání filmu Občan Havel. Organizuje jej společně Studentská asociace politologie při Americké univerzitě v Káhiře a Síť Českých center.

Dokument sleduje životy Václava Havla a jeho kolegů, nejbližších přátel a známých již přes třináct let. Nabízí pohled do zákulisí každodenních situací prvního prezidenta České republiky. Na prezentaci naváže diskuse o odkazu Václava Havla a poslouží jako předzvěst nadcházející mezinárodní konference Václav Havel European Dialogues 2022: The Power of Dialogue, kde budou položeny širší otázky o občanské angažovanosti.

Datum: 7. prosince 2022, 20:00–22:00, přednáškový sál Mohameda Shafiqa, Nový kampus v Káhiře. Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/724323341879670

Prezentace bude v původním jazyce s anglickými titulky.

Účastnický poplatek se neplatí, ale je nutná online předběžná registrace.

Registrační odkaz: https://forms.gle/bjbA9C9D2AtUXTdG8

Podávat se bude občerstvení a káva.

Tato akce je součástí programu předsednictví EU 2022 pro česká centra.