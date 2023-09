Koronavirus, respirační syncyciální virus a chřipka pravděpodobně letos ovlivní systém zdravotní péče: CDC

Letošní sezona respiračních virů by se měla opakovat loňská, přičemž koronavirus (COVID-19), respirační syncyciální virus (RSV) a chřipka postihnou zdravotnický systém současně, podle modelových projekcí Světové zdravotnické organizace. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Čtvrtek.

Vědci CDC na základě svých modelů předpovídají, že v sezóně respiračních virů (běžně známé jako „období nachlazení a chřipky“) mohou existovat dva možné scénáře:

Scénář A:

Střední aktivita chřipky a respiračního syncyciálního viru

Mírná aktivita Covid

Překrývající se vrcholy

Scénář B:

Těžká chřipka a aktivita RSV

Mírná aktivita Covid

Překrývající se vrchol

Historicky byly chřipka a respirační syncyciální virus dva hlavní viry, které se šíří během „období nachlazení a chřipky“. Vzhledem k výskytu koronaviru však to, co by za normálních okolností bylo průměrnou respirační sezónou, může podle CDC vést k výraznému zatížení systému zdravotní péče.

Chřipková aktivita byla v prvních letech pandemie podle údajů agentury neobvykle nízká. Zvýšení aktivity respiračního syncyciálního viru v částech jihovýchodu může také naznačovat návrat sezónní povahy viru, podle výstrahy CDC, která byla poskytovatelům zdravotní péče zaslána začátkem tohoto měsíce.

Podzim a zima jsou podle CDC dobou, kdy se respirační viry typicky šíří nejvíce v komunitě. Loňská takzvaná „trojitá pandemie“ způsobila, že některé nemocnice byly zavaleny přílivem pacientů nakažených koronavirem, respiračním syncyciálním virem a chřipkou.

Podle agentury nelze přesně předvídat intenzitu ani načasování sezóny. Některá období mohou být závažnější než jiná na základě cirkulujících virových kmenů a virové imunity.

Poprvé v historii USA budou letos na podzim pro některé dostupné vakcíny proti třem hlavním respiračním virům (COVID, RSV a chřipka). Vyšší proočkovanost populace podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí také pomůže snížit počet hospitalizací a riziko hospitalizačního stresu.