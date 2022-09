Jedním z vrcholů trekingového dne Waybrightova vystoupení pro Velvyslanectví České republiky je ukázka sokolnictví.

JENNINGSTON, WV (WVDN) – Když velvyslanec Martin České republiky z Washingtonu, D.C. navštívil v létě 2021 Laurel River Club Bed & Breakfast v Jenningstonu v Západní Virginii, zapůsobila na něj prezentace Laurel Fork Falconerové. Po návratu do DC se Martin podělil o to, jak ho ovlivnily moderátorovy znalosti, vášeň a zkušenosti pro ptáky. Velvyslanectví České republiky požádalo hostitele Colina Waybrighta, mistra sokolníka a ředitele West Virginia Raptor Center, aby se zúčastnil akce 2022 Mountaineer Day.

„Jsem tak nadšený a poctěn, že mohu reprezentovat Západní Virginii, ale také Spojené státy americké!“ řekl Waybright. „Jsem velmi požehnán, že mám takovou úžasnou příležitost.“ Waybright bude hostit sokolnické vystoupení v sobotu 24. září 2022 v rámci Horolezeckého dne. Přinesl by s sebou jestřába rudoocasého, jestřába Harrisova a sovu říční. „Doufám, že s těmito ptáky předvedu úžasnou prezentaci, která vzdělá mnoho lidí o ekologii dravců,“ řekl Waybright. „Rád vidím, jak se oči rozzáří, když ptáky vyndám, vím, že se lidé po každé prezentaci na dravce dívají jinak.

Den horolezectví uvádějí Národní kulturní instituty Evropské unie ve Washingtonu od 10 do 14 hodin na Velvyslanectví České republiky. EUNIC, založená v roce 2006, je sítí evropských národních kulturních institucí a národních organizací zabývajících se kulturními a souvisejícími aktivitami za hranicemi svých zemí. EUNIC sdružuje společnosti ze všech 27 členských států EU a přidává hodnotu prostřednictvím své globální sítě 136 klastrů. V den treku budou promítány filmy o treku, výstavy, produkce a ukázky.

Kromě Waybrightovy ukázky bude součástí aktivit lezecká stěna, mapovací a stabilitní výzva, Rodina Strays, prezentace psů odborné trenérky Mary Donahue, která v dětském koutku pracuje s německými ovčáky odchovanými z českých krevních linií, a folková kapela Orchester Bračevića . Můžete vyzkoušet lahodnou trailovou směs a lahodnou „horskou kuchyni“ s ukázkou italského šéfkuchaře Roberta Donny.

Den pěší turistiky je součástí Festivalu vzájemné inspirace 2022, každoroční iniciativy Velvyslanectví České republiky zaměřené na vzájemnou inspiraci mezi českou a americkou kulturou. Festival začal jako pilotní projekt Velvyslanectví ČR v roce 2010 a o rok později se rozrostl do místní DC komunity. Slouží jako platforma pro spojení komunit soustředěných kolem Washingtonu, DC

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o sokolnictví, navštivte Laurel River Club B&B v Jenningstonu v Západní Virginii a naplánujte si procházku v sokolnictví nebo odchyt dravce. Hawk Walk dává lidem šanci projít se bok po boku s mistrovským sokolníkem a podívat se, co vlastně dělají. „Každá exkurze je jedinečná a vzrušující, protože je to vzdělávací zkušenost, kterou nikde jinde nenajdete. Colin má srdce pro výuku, takže je to skvělá příležitost pro mladé i staré,“ řekla Marsha Waybright, manažerka nemovitosti B&B.

Pro více informací o procházce prasat nebo vzdělávací prezentaci nebo o rezervaci pobytu v Laurel River Club B&B navštivte www.lrcbnb.com nebo volejte (304) 402-7095.