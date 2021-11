Do okresu Multnomah dorazily vakcíny proti COVID pro malé děti

Ministerstvo zdravotnictví okresu Multnomah dostalo v úterý 9. listopadu 2021 v Portlandu 4 500 dávek. Jakmile jsou dětské vakcíny COVID-19 vyjmuty z přepravní krabice, měly by být umístěny do velmi chladného mrazáku do tří minut.

Christina Wentz-Graf / OPB