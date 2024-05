Česká republika struktura dřeva, obrazy architektury

24. května 2024

Architekti: HAMR Huť Architecture Martin Rajnis

Místo: Česká republika

Fotografie: Aleš Jungmann

Kinetický pavilon v Radic Palace

Šance dostat se po cestě o kousek dál Provozní budovy A jejich strukturální kouzlo bylo něco, co mě naprosto uchvátilo. Díky inteligentnímu investorovi se na zámek Radíč naskytla úžasná příležitost.

Bez dlouhého váhání jsme dospěli k závěru o klasické římské architektuře. Osmiboké základny pro kolonádu připomínají Vesta chrám, který kdysi stával na římském fóru.

Od mramoru jsme však přešli ke dřevu. Ale nejen tohle. Není naším záměrem otrocky následovat model – právě naopak. Namísto nehybného útočiště jsme se posunuli k hravé dynamice a dali tak pavilonu možnost transformovat se do různých úrovní. Na základní osmiúhelníkový tvar jsme vložili vrstvu pohyblivých panelů, které chrání budovu a návštěvníky před nepřízní počasí a zároveň nabízejí možnost mírnit vnitřní klima a atmosféru pavilonu: před stavem větší otevřenosti a větším slunečním zářením. Kompletní uzavření a oddělení v prostoru.

Základní konstrukt je tvořen sítí prvků, které nesou to, čemu říkáme „božská jiskra“. Cítím to jako určitý impuls, který vytváří magickou auru radikální architektury. Tento impuls nás obletěl, zachytil se v naší lodi a umožnil vklínění jeho podstaty do tohoto pavilonu.

Většina pozorovatelů vývoje současné evropské architektury je zděšena: ta opakující se, nebetyčná nuda vývojové trajektorie je vlastně téměř šokující. Architektura klesla na dno několika tisíc let vývoje a nemůže se stáhnout; Vědomí tohoto stavu nám dalo silnou touhu uvolnit právě tuto božskou jiskru pro architekturu. Pevně ​​věřím, že se nám podařilo vyslat signál, který dává naději na magickou budoucnost architektury, kde se klasické prvky mohou spojit s odvážným a inovativním přístupem ke stavbě.

Kinetický pavilon v Radic Palace, Česká republika – Informace o budově

Ateliér: HAMR Huť Architektury Martin Rajniš – http://hutarchitektury.cz/

Redakční rada:

Hus Architecture Martin Rajniš – Martin Rajniš, David Kubic, Tomáš Kozner,

Jakim Daniel

TIMBERDESIGN PLUS – Zbyněk Šrůtek

Fotograf: Aleš Jungmann

240524 z Kinetic Pavilion v Radik Chat, Česká republika Obrázky / informace z HAMR Huť Architektury Martin Rajniš

Místo konání: Steročeski Kraj, republika Chestřední a východní Evropy

