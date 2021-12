Volba 6: Chris Loring z Natchez přijímá úžasnou rozmanitost tradiční horečky

Chris Lohring se tomu profesionálně věnuje téměř tři desetiletí a prožil více než jeden pivovarský život a v zásadě se zaměřuje na věci, které mu dělají největší radost – skříňky vhodné pro sezení a určené ke konzumaci ve společenském prostředí. Pokud ano, není divu, že piva, která ovlivnila tento poslední obrat pivovarnického zájmu, byla českého a německého původu.

Vaří od roku 1993, ale pro svou Big 6 šel tak hluboko, že už nechtěl vybírat piva, která už nebyla dostupná a chtěl se zaměřit na piva, která mu posledních 20 let dávala smysl. Společnou nití je napětí mezi individualitou a harmonií – způsob, jakým pivo pohodlně zapadá do širších očekávání tradice bez opakovaného nebo návykového znovuvytváření.

„Někdy jsou to jemné rozdíly, které dělají skvělé pivo,“ říká Lohring. „Nejsou to velké skoky v intenzitě, ani velké skoky v přidávání přísad nebo radikální variace procesu. Pro mě jsou to ty maličkosti, které dělají opravdu úžasné pivo.“

Zde je šest piv, která vyjádřila jeho zájem vařit s jemností a jemností, aniž by obětoval charakter.

Pilsner Urquel

(Plzeň, Česká republika)

„V roce 2005 jsem podnikl cestu do České republiky a právě jsem prodělal svou první chřipku. Podnik se vyprodal a já jsem se v podstatě na pár let pivovarnictví vzdal. Chtěl jsem se podívat na pár míst, kde jsem nikdy nebyl, a Praha a Česká republika byly na mém seznamu vysoko. Šel jsem do dvou tankových hospod, které čepují Pilsner Urquell přes lugr tubusy v českém hrnku, a hlavou se mi honilo. V podstatě to vzalo každou myšlenku, kterou jsme měli jako americký spotřebitel na Plzeň, a obrátilo ji vzhůru nohama. Plzeň se zde podává na točeném skle, všechny jsou světlé, křupavé a suché a česká světlá skříňka opravdu chybí. Podává se ve sklenici. Podává se s hustou, krémovou pěnou navrchu. Má skvělý pocit v ústech – nenazval bych to křupavé. Česká světlá skříňka má nějaké karamelové odvarové maltiny. Bylo to suché, ale opravdu konzistentní.

„Ten okamžik byl pro mě zjevením, protože nejen, že je toto pivo tak složité – vím, jak těžké je vařit s trojitým odvarem a všemi těmi skvělými procesními věcmi – ale je to 4,4 procenta. [ABV]. Opravdu mě to uchvátilo, ta chuť byla 4,4 procenta, protože to byl můj džem. To je to, co rád piju. Vypiju tři nebo čtyři a půl litru a rád chodím rovnou domů. Moje tehdejší zkušenost s Pilsner Urkel byla nezbytným impulsem k tomu, abych se hluboce ponořil do dřevorubce a začal dřevorubci rozumět.

Keysman Heron Pills

(Bamberk, Německo)

„Je to přes ulici od Maherse, kam všichni chodí, Mahersi, ale pro mě je Keysman v tom městě homerun. A ne rauchbier, ale Bills. Jejich německé Bills jsou chuťově velmi odlišné od českých Pilulků. I Byl jsem v Bombaji třikrát nebo čtyřikrát. Kdysi dávno jsem nechodil se sládky, šel jsem s partnerem a chodil jsem kolem jako turista. Když jsem to pivo poprvé ochutnal, myslel jsem, že je úžasné, ale bál jsem se říct lidem, že tohle je moje oblíbené pivo v Bamberku, protože tohle jsou další maliny v Bamberku, to musí být, že?

„Na své poslední cestě jsem jel do Lake Friend v Milwaukee s hlavním výrobcem lihovin Lutherem Paulem a Tomem Clarkem z Berwick Browning v Pensylvánii. Tom tam vařil pivo, takže když jsme vystoupili z vlaku, šli jsme nejprve ke Keysmanovi pro Heron Pills – ne proto, že jsem to řekl, ale prostě tam jdou. Byli pekelně odhodlaní dostat to pivo, než šli do hotelu. Cítil jsem, že je spravedlivé to pivo milovat, protože tady jsou dva sládci, kterých si vážím – jeden, který pracoval v Bamberku – a oba řekli: ‚Tohle je nejlepší pivo ve městě.‘

„Ve vůni stačí aroma klasického německého chmele. Sladový charakter je dost na to, abyste si toho všimli, ale pivo se nedá přijmout. Finiš je čistý – nenazvala bych ho hladkým, ale rozhodně bych ho nazvala čistým a suchým. Další věc, kterou víte, jste na třetím místě, protože je to tak dobré, tak dokonalé.

„Je to nevyřčené, je to velmi atraktivní. Lidé mluví o mnoha lihovarech ve městě, ale je to také jedno z piv, které jako pivovar máte, a vždy budete smutní a skleslí, protože víte, že tam vždycky nejste.“ Je to na jiné úrovni, takže je to vždy zdvořilé, ale jíst ta piva je vždy zábava.

Augustin Edelstaff

(Mnichov, Německo)

„Skoro jsem si vybral Augustine Hells, ale místo toho jsem si vybral Edelstop, který se obvykle nabízí na jejich pivní zahrádce v Augustine Keller. Jsou to dvě různé silné stránky. Ano, a vždycky to mělo stejný chuťový profil a někteří lidé si myslí, že je to nuda, protože tam není příliš mnoho jeho variací. A další.Ten sladový dezert – myslím sladový dezert, to je příbuzné slovo – ale zase není křupavé. Je to slad, který se vám lepí na jazyk. Neboť je to opravdu úžasné – úžasné, čisté pivo.

„Je to jedno z prvních piv, které jsem v Notch uvařil, a není to konferenční pivo… jak jsme tomu říkali, je speciální Hells na 5,7 procenta ABV. Jsme kritizováni za to, že si nemyslíme, že lidé jsou sakra 5procentní ABV. Uvědomil jsem si, že máme celou vzdělávací věc, abychom dostali lidi do hlavy. Tyto podpatky jiného typu pevnosti můžete získat bez 5procentního očekávání.

„Bylo to téma – místo spotřeby je stejně důležité jako typ dodávky, jako je pivo a luger pipe. Máte-li německého stitchbosse [spigoted cask] Mimo mnichovské nádraží v pivnici v Augustine Keller je to fantastické — 5 000 lidí pije pivo pod stromem a kam až oko dohlédne. K tomu ale slouží úžasný StitchFoss, který nemá žádné vnější CO2. Má proto nízký obsah kyseliny uhličité; Je hladká. Velmi rychle klesá, ale je to nebezpečné, protože je 5,7 procenta ABV. Na zahrádce se často divím, proč to podávají v trochu vyšší síle. Jednoho dne jsem věděl, že je to moje oblíbená. Řekl jsem: ‚Ach, ano, zapomněl jsem. Toto je 5.7.“ Miluju Augustina a myslím, že jejich pivo – jejich světlé skříňky – jsou jedny z nejlepších v Mnichově.

Andechs Weissbier Hell Hefeweizen

(Antex, Německo)

„Zase zážitek — nastoupíš na vlak, na autobus, na tuhle horu, je to klášter, je to krásné, je to krásné, je to krásné, vidíš Alpy – to vše. Jako sládek máte toto pivo, které ochutnáte, a víte, co musí udělat, aby se k tomuto bodu dostali. Budete se divit, že to udělali lépe. Tak tohle je rovnováha mezi hřebíčkem a banány a já nesnáším banánovo-kardamomové hefs- to je na mě moc, líbí se mi ta křečovitá rovnováha, ráda si to koření vynahrazujem, je to pro mě tak pitelné, že to opravdu dělají, opravdu dobře.

„Jako sládek víte, jak těžké je získat ten hřebíčkový charakter. Musíte použít správné kvasnice, správný zbytek kyseliny ferulové, pH a čas. Takže všechny tyto faktory dohromady dělají z tohoto piva skvělé pivo. Hefeweizen není jeden z mých oblíbených stylů, ale pivo? Líbí se mi to. Je tak zábavné ho pít.

Bernard Kwasnikov

(Hampolek, Česká republika)

„Není to malý likér, není to velký likér. Byl jsem v bublině, vyměnili kvasnicové, což je v podstatě kvasnicový logger. Je to světlý bledý dřevorubec, Plzeňák, a pro mě je to stále záhada — jak jsem jel do Prahy a ptal se miliónu pivovarů, tak jsou vždycky tak upjatí, co se tady děje. . Chápu to tak, že kvasnice se přidávají zpět do hotového piva, aby zajistily tento druh zákalu ve světlém ležáku, což je velmi zajímavé. Nechal jsem to v hospodě nebo v pivnici a kromě názvu jsem o tom moc nevěděl. Udělal jsem malý průzkum, ale inspirovalo mě to.

„Posunulo to bledého dřevorubce do jiné dimenze – dalo mu to strukturu podobnou Hefweisenovi, ale stále to bylo čisté, protože to byly dřevorubecké kvasinky.“ Jak to známe – téměř žánr. Jste Malťan, sladký, ne příliš hořké až suché. Je to někde uprostřed. Ale znáte zemi, znáte styl, myslíte si, že znáte žánr. Je to spíše pro objevování a zábavu. Bylo toho hodně.

Catamount Amber

(Windsor, Vermont)

„Konečně jsem na plotě.“ Můžu jít do staré školy do Nové Anglie nebo do Británie. Líbí se mi Fullerův London Pride. Cadamount je legendární vermontská palírna, která neunikla expanzi a pohybu, a tak Harpoon koupil a nyní tuto palírnu provozuje. Stále tu a tam vyjdou s Katemountem. Cadamount jantar, ne barvy medvědů v počátcích řemesla – zlatá, jantarová, hnědá, červená. Když jsem byl na vysoké, pil jsem rolling rock – což je levnější. Měl jsem Catamount Amber, což otřáslo mou myslí. Ochutnal jsem chmel a slad. Ochutnal jsem karamel. A všechno se to sešlo. Ten likér byl vlastně v popředí solidního kvalitního piva – v polovině 80. let vydali standardní produkt. Dlouho nepodnikají a myslím, že se jim uznání od lidí starších 50 let, jako jsem já, nedočkají. Ale co to udělalo s řemeslnou horečkou na scéně Nové Anglie?

„I v tom lihovaru si razí zuby renomované pivovary. Takže ano, myslím, že zakřičet na Cadamount by byl dobrý způsob, jak to ukončit.

„Skoro jsem si vybral Giorgio’s bal ale. David Giorry byl v podstatě průkopníkem a jeho pivo mohlo mít pravdu ve stejnou dobu. Britský chmel, velmi tradiční. Velmi odlišné pivo, ale obě jsou velmi důležité. Mám rád obojí, ale Káthmándú možná být moje první zkušenost, takže s tím musím jít.