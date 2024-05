Evropa se musí připravit na „jistotu“ pandemie chřipky, protože Covid „nebude poslední v našich životech“ – Zdroj

Vysoký představitel Světové zdravotnické organizace uvedl, že evropské země se musí připravit na „vysoké riziko“ pandemie chřipky.

Doktorka Maria Van Kerkhove, úřadující ředitelka Pandemic Připravenosti, uvedla, že je „jisté“, že chřipková hrozba zachvátí kontinent „za našeho života“, a dodala, že Covid-19 není poslední pandemií, které Evropa bude muset čelit. V podcastu WHO o zdraví v Evropě řekla, že budoucí hrozba může způsobit bezprecedentní masakr.

Respektovaný epidemiolog však řekl, že pokud svět využije lekce získané během Covid-10, „nemělo by to být tak špatné, jak to bylo“. „Pro mě je chřipka jednoznačná, protože je tak rozšířená,“ vysvětlila. Postihuje mnoho různých druhů. Máme ptačí chřipku a možnosti reklasifikace [genetic changes to a virus that allow it to jump between species]Pravděpodobnost pandemie chřipkového viru je vysoká.

„Proto máme celý systém, abychom se na to připravili. Výzvou je, uvidíme další pandemii koronaviru? Vzhledem k tomu, že virus SARS-CoV-2 způsobil pandemii, je to jistě příležitost. Otázka zní uvidíme pandemii arbovirů?“ Třída Arbovirus jsou infekce přenášené kousnutím infikovaným hmyzem. Dodala: „Nyní to neříkám, abych vyděsil lidi, kteří to poslouchají, ale pro nás je to něco, na co musíme být připraveni.

„Takže musíme myslet mimo rámec. A skutečně se připravit na známé hrozby, ale také přemýšlet mimo rámec na něco jiného, ​​možná vodního nebo cokoli jiného. Takže pro mě jsou pandemie bohužel součástí toho, čemu čelíme.“ “ „Budeme se s tím vypořádávat během našeho života a nemyslím si, že to bude poslední pandemie, se kterou se za svého života vypořádáme.“





Vědci dlouho předpokládali, že ptačí chřipka by byla nejpravděpodobnějším kandidátem na virus způsobující pandemii kvůli jeho hrozbě rekombinací – když se dva viry spojí a vytvoří hybridní kmen. Jiní říkají, že by to mohla být nemoc

To přichází v době, kdy Světová zdravotnická organizace vyjádřila politování nad tím, že se světoví vůdci nedokázali dohodnout na globálním plánu reakce na budoucí epidemii. Poté, co COVID-19 způsobil kdysi nepředstavitelná uzamčení, vyvrátil ekonomiky a zabil miliony lidí, vedoucí představitelé Světové zdravotnické organizace a celého světa se zavázali, že se v budoucnu polepší. V roce 2021 požádaly členské státy zdravotní agenturu OSN, aby dohlížela na jednání s cílem zjistit, jak může svět lépe sdílet vzácné zdroje a zabránit budoucímu globálnímu šíření virů.

Roland Drees, spolupředseda vyjednávací rady WHO o dohodě, v pátek připustil, že země nebyly schopny přijít s návrhem. Světová zdravotnická organizace doufala, že konečný návrh smlouvy bude schválen na výročním zasedání ministrů zdravotnictví, které začíná v pondělí v Ženevě. „Nejsme tam, kde jsme doufali, že budeme, když jsme s tímto procesem začínali,“ řekl a dodal, že dokončení mezinárodní dohody o tom, jak reagovat na pandemii, bylo klíčové „v zájmu lidstva“.