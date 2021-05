Czech Coms Infrastructure s prodejem souhlasila

Speciální globální správce aktiv Macquarie Asset Management souhlasil s prodejem české telekomunikační společnosti eské Radiokomunikace společnosti Guardian Digital Infrastructure.

Adieské Radiokomunikace jsou předním poskytovatelem telekomunikačních, mediálních a technologických infrastruktur a služeb v České republice. Provozuje portfolio 660 telekomunikačních věží, včetně 86 televizních a 97 rozhlasových vysílacích stránek a 3 730 kilometrů optických vláken.

Kromě podpory celostátního vysílání a konektivity poskytují České Radiokomunikace řešení cloudových a datových center a Macquarie vede vývoj technologie internetu věcí (IoT) po celé zemi. Podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Cordiant Digital Infrastructure Ltd. investuje především do základní infrastruktury digitální ekonomiky: datových center, sítí optických vláken a vysílacích a telekomunikačních věží.

V roce 2011 investovaly do Českých Radiokomunikací Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF2), Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3) a Macquarie Mercer Infrastructure Foundation. Od té doby se České Radiokomunikace zabývají krajinným digitálním video vysíláním (DVB-T2) a digitálním zvukovým vysíláním.

Investovala do podpory vydání 5G a vyvinula to, co je popsáno jako přední nabídka na trhu IoT, cloudových služeb a datových center.

Macquarie Property Management je dlouhodobým investorem do základní infrastruktury v České republice. Dnes její fondy spravují investice do společnosti Casnet, provozovatele 65 000 kilometrů sítě dodávek plynu s 2,3 miliony připojení po celé zemi.