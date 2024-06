Dragon Age: The Veilguard se odehrává 10 let po Dragon Age: Inquisition.

V sekci otázek a odpovědí na Discordu a streamované Shinobi602 tým potvrdil několik dosud neznámých aspektů očekávaného pokračování, včetně zprávy, že The Inquisitor „bude určitě součástí příběhu“.

Dozvěděli jsme se také více o tom, jak se bude hra vyvíjet, včetně novinek, že na rozdíl od Inquisition nebude existovat žádný posilovací mechanismus, který by blokoval postup, lokace se mohou měnit podle vašich voleb a můžete se vrátit k plnění vedlejších úkolů – což jsou popsány jako „ručně vyrobené a zaměřené na… Na příběh“ – na stránkách, které jste již navštívili. Tým také uvedl, že nebudou existovat žádné „questy pro načtení“.

Kromě toho se váš příběh o původu „bude často objevovat v průběhu hry“, „poskytne vám příležitost určit, kdo je vaše věž a kdo je kdo, a spoustu možností dialogu“.

Tým také uvedl, že se rozhodl zmenšit velikost party ze tří na dvě, aby se mohl soustředit na „intimnější zážitek“, kde budete muset vyvažovat dovednosti svých společníků mnohem pečlivěji než v předchozích dílech Dragon Age.

Pro celý příběh – včetně některých potenciálních spoilerů – otevřete Shinobiho příspěvek níže:

ICYMI, David Gaider se nedávno podělil o své myšlenky o možnostech romantiky Dragon Age: The Veilguard. Gaider, tvůrce Dragon Age a hlavní autor předchozích dílů série, vytvořil dlouhé vlákno na platformě sociálních médií X, ve kterém srovnával romantický přístup s populární Baldur’s Gate 3.

„Myslím, že je to krok [Dragon Age: The Veilguard] Fráze „všichni přátelé jsou přátelští ke všem“ není velkým překvapením [Baldur’s Gate 3]„Ale – nepřekvapivě – mám nějaké nápady,“ řekl Gaider, než připustil, že „základna fanoušků je velmi rozdělená na romantický design.“

Chris hrál Dragon Age: The Veilguard na začátku tohoto týdne a byl tím spíše ohromen. „Šeptalo se to, ale Dragon Age: The Veilguard mě donutil přemýšlet o nemyslitelném: vypadá to, že BioWare je zpět,“ napsal Eurogamer’s Dragon Age: The Veilguard preview.