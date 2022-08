Studie říká, že australské požáry poškodily ozonovou vrstvu a zahřály stratosféru

Komentář k tomuto příběhu Suspenze

Australská požární sezóna koncem roku 2019 a začátkem roku 2020 byla intenzivní. On ona Kouř foukal asi 20 mil Na obloze, na rozdíl od toho, co by způsobil jaderný výbuch. Kouř z ohňů krouží po celém světě a vznáší se v oblacích nad Tichým oceánem. Nyní studie publikovaná ve čtvrtek ve Scientific Reports uvádí, že kouřené aerosoly způsobily nejvyšší teploty ve stratosféře za téměř tři desetiletí a mohly poškodit ozonovou vrstvu – která se pomalu obnovuje, protože látky, které ji poškozují, byly z velké části vyřazeny. Montrealský protokol z roku 1987.

Stratosféra, těsně nad místem Letadla létají, teploty se většinou vlivem dění na zemském povrchu příliš neliší – kromě sopečných erupcí.

Ale v prvních měsících roku 2020 byl zaznamenán náhlý, neočekávaný vzestup globální stratosféry – až 3 °C (5,4 °F) kolem Austrálie a asi 0,7 °C (1,26 °F) globálně. Vědci tvrdí, že jde o nejvyšší teplotu, která kdy byla ve stratosféře zaznamenána od erupce sopky Mount Pinatubo na Filipínách v roce 1991, která vysílala do vzduchu mlhu síranů a kouře.

Jak oteplování stratosféry, tak velká ozonová díra, která se rozšířila, řekla Lily Damani Pearceová, výzkumnice z University of Exeter v Anglii, která studii vedla. Většina Antarktidy V roce 2020 to bylo pravděpodobně způsobeno násilím Bouřkový mrak způsobený ohněmneboli „pyrocumulonimbus“ události, které vstřikují obrovské oblaky kouře do spodní stratosféry.

Řekla, že částice kouře jsou asi 50krát účinnější při pohlcování slunečního světla než částice sopečného sulfátu – kvůli černým sazím v kouřové mlze. Sluneční paprsky ohřívají vzduch obsahující částice kouře, což způsobuje, že tento kouřem nasycený vzduch stoupá vzhůru v procesu podobném tomu, který způsobuje stoupání horkovzdušných balónů. READ Prohlášení USA, Indie, Japonska a Austrálie o Indo-Pacifiku

Jakmile se částice dostanou do stratosféry, tvrdí vědci, nepřetržité zahřívání může způsobit změny v ozónu prostřednictvím změn v atmosférické cirkulaci a chemické reakce na povrchu částic kouře mohou ozónovou vrstvu narušit.

„Je pravděpodobné, že dobrá práce odvedená v rámci Montrealského protokolu… by mohla být zmařena vlivem globálního oteplování na intenzivní požáry,“ uvedl v e-mailu spoluautor studie Jim Haywood, atmosférický vědec z University of Exeter. .

Ozónová vrstva pomáhá absorbovat ultrafialové paprsky ze slunce a chrání život na Zemi před jeho škodlivými účinky, jako je rakovina kůže a tvorba šedého zákalu. Ozónová díra, která vznikla Antarktida Po požárech v roce 2020 byly nejdéle trvající a patří k největším a nejhlubším za poslední desetiletí, podle Světové meteorologické organizace.

Olaf Morgenstern, vědec z novozélandského Národního institutu pro výzkum vody a atmosféry, uvedl, že dopad australských požárů na stratosféru – včetně oblaku kouře, který se unášel nad jižním Tichým oceánem – je „bezprecedentní z hlediska pozorovacího záznamu“. .

Morgenstern, který se na studii nepodílel, vysvětlil, že kouřová mlha nezůstává v horních vrstvách atmosféry tak dlouho jako škodlivé chemické látky vyrobené člověkem, které mohou zůstat v atmosféře až 80 let.

„Velkým problémem je, že s globálním oteplováním se očekává, že lesní požáry porostou četností a intenzitou, což by mohlo v budoucnu vést k dalšímu oteplování způsobenému požáry a poškozování ozónové vrstvy,“ řekl Haywood.

„Nemyslím si, že je to náhoda, že máme tyto lesní požáry v Austrálii. Jsou součástí trendu,“ Morgenstern Řekl s odkazem na toto Ničivé evropské letní požáry – které je také přiživily vlny intenzivního tepla Podmínky rozsáhlého sucha jsou podobné těm, které vedly do Austrálie Černé letní požáry.

Velký přínos posledního referátu podle Martin Jokerodborník na klima z australské University of New South Wales, který se na studii nepodílel, tvrdí, že výzkumníci umístili satelitní pozorování z tohoto období do moderní klimatický model „Abychom dokázali, že ty požáry byly ve skutečnosti příčinou toho, co jsme pozorovali.“