Před prvním zápasem sezóny MLB 2023 musí některé z hlavních amerických lig obhajovat mezinárodní titul.

Vstup do týmu USA Mistrovství světa v baseballu letos Obránce poprvé. Poté, co se nepodařilo skórovat mezi prvními třemi v prvních třech iteracích, Spojené státy vyhrály senzačním způsobem titul mistra světa ve fotbale 2017, když v semifinále překonaly Japonsko a ve finále rozdrtily Portoriko.

Spojené státy mají Papírově nejtalentovanější tým Tentokrát. Kapitánem klubu je Mike Trott a hrají v něm mimo jiné hvězdy jako Mookie Betts, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado a Trea Turner.

Ale všechna ta hvězdná síla neznamená, že opakovaná mise Američanů bude procházka růžovým sadem.

Kdo je favoritem na vítězství na mistrovství světa v Baseball Classic 2023?

Favoritem na vítězství na mistrovství světa v baseballu 2023 je Dominikánská republika, nikoli tým USA. DR má podle nás +275 šance na vítězství v turnaji Partner, PointsBet.

Poté, co získali svůj první titul WBC v roce 2013, Dominikánci se nedostali do turnajového kola pro rok 2017. Ve druhém kole vypadli poté, co prohráli se Spojenými státy 6:3.

Dominikánská republika Může se pochlubit zcela naskládaným seznamem Píše se rok 2023. Juan Soto, Manny Machado a Sandy Alcantara jsou jen některé z mnoha velkých jmen hrajících za DRC.

Ve WBC je jedno ze tří nejlepších umístění, přičemž tým USA a Japonsko se připojily k Dominikánské republice jako hlavní konkurenti. Američané mají kurz +275, následují Japonsko s +300.

Japonsko vyhrálo první dva World Baseball Classics a neskončilo třetí ve všech čtyřech turnajích. MVP turnaje je tým Japonska, kde Shuhei Ohtani bude debutovat ve WBC. Dvousměrná hvězda nebude mít žádná omezení, což znamená, že ji musíme vidět na hromadě a na desce.

Žádný jiný tým nemá šanci na vítězství v šampionátu menší než +1000. Jižní Korea a Venezuela, obě v +1000, završují prvních pět nominovaných.

Zde je úplný přehled kurzů na titul WBC:

Dominikánská republika: +250

Spojené státy americké: +275

Japonsko: +300

Jižní Korea: +1000

Venezuela: +1000

Mexiko: +1800

Portoriko: +2200

Kuba: +3300

Čínská Tchaj-pej: +7000

Holandsko: +8000

Kanada: +10 000

Kolumbie: +10 000

Itálie: +12 500

Austrálie: +15 000

Izrael: +20 000

Panama: +20 000

Velká Británie: +25 000

Nikaragua: +25 000

Čína: +30 000

Česká republika: +35 000

