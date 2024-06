Indián obviněný z vraždy Gurpadwanta Singha Bannoona byl vydán z České republiky do USA: Zpráva

Nikhil Gupta, indický občan obviněný z nájemné vraždy proti sikhskému separatistovi, a soudce Gurpadwant Singh Pannoon, zakladatel zakázané chalistánské organizace Sikhs, byli podle zpráv médií vydáni z České republiky do Spojených států. . Dvaapadesátiletý Gupta byl zatčen loni 30. června v České republice na žádost vlády USA.

Očekává se, že v pondělí předstoupí před federální soud v New Yorku. Gupta je v současné době zadržován v Metropolitan Detention Center v Brooklynu. O jeho vydání s odvoláním na anonymní zdroje nejprve informoval list The Washington Post.

„Gupta, který byl zadržen v České republice, přijel do New Yorku o víkendu, lidé obeznámení s věcí hovořili pod podmínkou anonymity, aby projednali důležité soudní řízení. Vydaní obžalovaní se obvykle musí dostavit k soudu v den příjezdu do zemi,“ uvedl list.

Federální žalobci tvrdí, že Gupta najal nájemného vraha a zaplatil Bannuovi zálohu 15 000 dolarů, aby ho zabil. Tvrdí také, že do toho byl zapojen indický vládní úředník, který si nepřál být jmenován. Guptovo předání se shoduje s nadcházející návštěvou amerického poradce pro národní bezpečnost Jacka Sullivana v Novém Dillí za účelem dialogu ICET, kde se o této otázce pravděpodobně bude diskutovat s jeho indickým protějškem Ajitem Dovalem.

Indie jakoukoli účast odmítla a zahájila vyšetřování obvinění. Gupta prostřednictvím svého právníka Rohini Musa, který byl nespravedlivě obviněn, toto obvinění odmítl. V petici k indickému nejvyššímu soudu Musa tvrdil, že neexistují žádné důkazy o údajném spiknutí proti Guptovi.

Tvrdil také, že Gupta dostal špatnou právní radu od právníka jmenovaného českou vládou, který se ve vazbě stal obětí amerických agentur. Rohini Musa také řekl, že Indie a USA se navzájem obviňují ze své zahraniční politiky.