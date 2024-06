Jerry Seinfeld se při natáčení v Austrálii vysmívá propalestinskému Hecklerovi

Jerry Seinfeld se vysmíval propalestinskému člověku, který v neděli bojkotoval jeho show v australském Sydney.

Komediantova show byla nakrátko přerušena, když demonstrant křičel o osvobození Palestiny během Seinfeldovy stand-up show v Qudos Bank Areně v Sydney. Informuje o tom News.com.au.

„Máme génia, dámy a pánové. Vyřešil Blízký východ. Vyřešil to,“ vtipkoval Seinfeld. „Jsou to židovští komici, to jsou ti, které bychom měli dostat. Jsou to ti, kteří dělají všechno.“

Jak muž pokračoval v křiku, když ho ochranka odváděla pryč, podle záběrů zachycených na akci Seinfeld pokračoval v rozmazávání bojkotu. „Za tři vteřiny tě začnou bít, takže se pokusím vykouzlit všechnu tvou genialitu, abychom se od tebe všichni mohli učit.“ Dodal: „Je to komedie, ty idiote.“ Vypadni odtud.“

Zatímco muž skandoval „Palestina bude svobodná“, když byl poslán pryč, Seinfeld pokračoval v grilování. „Opravdu ovlivňuješ všechny tady, všichni jsme teď na tvé straně, protože jsi se vyjádřil dobře a na správném místě,“ řekl Seinfeld a jásal z publika. „Přišli jste na správné místo.“ politický rozhovor.“

„Zítra se v novinách dočteme: Blízký východ byl na 100 % vyřešen díky muži na Jeruzalémském náměstí, který zastavil židovského komika… Musíte jít 20 000 mil od problému a komika zničit. „Takto řešíte světové problémy,“ řekl Seinfeld.

Minulý měsíc komika obtěžoval také palestinský příznivec Ve Virginii show Jeho promoční projev na Duke University přilákal propalestinské demonstranty. Seinfeld také nedávno oznámil, že si stěžoval na „krajní levici a PC kecy“, které ukončily komedii a potlačily kreativitu. Jeho postavení mu vyneslo obdiv ultrapravicových influencerů.