Španělsko je po remíze proti Česku na cestě k euru

Burgos: Španělská ženská fotbalová reprezentace pokračovala v postupu na Mistrovství Evropy 2025, když porazila Českou republiku 3:1.

Vítězství přináší Španělsku dvě vítězství v prvních dvou zápasech kvalifikace po pátečním vítězství 7:0 nad Belgií.

Mistři Světového poháru a Ligy národů UEFA museli v prvním poločase tvrdě pracovat proti 30. týmu světového žebříčku na zaplněném stadionu El Plantio v historickém severním městě Burgos.

Česká obrana byla silná a první útoky Španělska směřovaly přes křídelnici Evu Navarrovou, která našla prostor na pravém křídle.

Alexia Putellas a Lucia Garcia nedokázaly využít jediný míč uvnitř oblasti.

Garciaová měla otevřít skóre, když ji nasadila Alexia do sítě, ale její úder postrádal jistotu a Barbora Votiková ho dokázala zachránit.

Kamila Dubková šokovala mistryně světa i na druhém konci, když k ní lehce spadl odražený míč, ale její pokus z curlingu šel těsně nad břevno, než Alexia zamířila vedle, někteří fanoušci už slavili gól.

Češka se ujala vedení v 55. minutě po dobré práci Kláry Kahinové, když se míč dokutálel na hranici pokutového území, kde Anita Boschmanová napálila do růžku branky.

Vedení vydrželo jen minutu, než Španělsko vyrovnalo hlavičkou Maria Mendes z rohového kopu a poté Gini Hermoso postavil domácí dopředu po ofsajdu Mariony Caldenteové.

Caldenteová přidala třetí v 70. minutě poté, co zasáhla a skórovala pravou nohou, a to, co vypadalo, že to pro Španělky může být těžký večer, skončilo dalším pohodlným vítězstvím.