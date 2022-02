Šéf Švédského fotbalového svazu říká, že fotbalové play off s Ruskem je „téměř vyloučené“

Šéf Švédské fotbalové federace (SvFF) v návaznosti na čtvrteční ruskou invazi na Ukrajinu agentuře Reuters řekl, že play-off mistrovství světa 2022 v Rusku je prozatím „téměř vyloučeno“.

Švédsko by se mělo utkat s Českou republikou v zápase skupiny B na mistrovství světa 24. března, přičemž vítěz se střetne s vítězem druhého utkání skupiny mezi Polskem a Ruskem. Vítězství Švédska a Ruska znamená, že se oba týmy střetnou v Rusku 29. března, přičemž se hraje o postup na mistrovství světa v Kataru.

„Je možný scénář… spontánně o pocitech, které máme dnes ráno, když se probudíme, že je téměř nepředstavitelné, že za pár týdnů budeme hrát fotbalový zápas v Rusku,“ řekl Karl-Eric Nilsson agentuře Reuters. „Jak to tady a teď vypadá, dnes absolutně není chuť hrát fotbalový zápas v Rusku,“ dodal.

Nelson řekl, že po nočních útocích nebyl v kontaktu se svými kontakty na Ukrajině. „Myšlenky k našim přátelům na Ukrajině o situaci, ze které se do dneška probudili, je to otřesné. Fotbal by měl být uprostřed tohoto pekla považován za něco méně důležitého,“ řekl.

Čtyřiašedesátiletý bývalý rozhodčí nevyzval k úplnému vyloučení Rusů z mistrovství světa. „Myslím, že (v těchto situacích) je potřeba hodně rychle – budeme potřebovat žít a socializovat se i v budoucnu a myslím, že bychom neměli spěchat s řešením,“ vysvětlil.

„Místo toho si musíme dát na čas a podívat se, jaké kroky jsou zapotřebí, prozatím se těšíme, až složíme zbraně a přineseme mír a svobodu.“ Švédský fotbalový trenér uvedl, že fotbalovou odezvu by měla řídit přání samotných Ukrajinců.

„Je důležité, aby žádosti pocházely z Ukrajiny,“ řekl Nelson. „V tuto chvíli mají na co myslet víc než na fotbal, ale budoucnost jednou přijde a my ukážeme naši solidaritu s našimi fotbalovými přáteli po celé Evropě,“ řekl.

