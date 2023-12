West Ham: Český miliardář Daniel Kretinski se blíží koupi 27procentního podílu v klubu | fotbalové zprávy

Český miliardář je několik dní od dohody o koupi významného podílu ve West Ham United, což by mohlo vést k úplnému převzetí.

Sky News zjistila, že Daniil Křetínský, který vlastní český klub Sparta Praha a má významné podíly ve společnostech Royal Mail a J Sainsbury’s, pokročily v jednání o získání 27procentního podílu v klubu Premier League.

Dohoda by mohla být oznámena hned první listopadový víkend, kdy se Hammers utkají s Liverpoolem na londýnském stadionu – živě na Sky Sports.

Finančníci uvedli, že se očekává, že dohoda bude zahrnovat opci na převzetí plné kontroly nad West Hamem po blíže nespecifikovaném období.

Nejdůležitější momenty zápasu čtvrtého kola Carabao Cupu mezi West Hamem a Manchester City



Odkoupení Křetínského počátečního podílu by podle jednoho z lidí obeznámených s touto dohodou pravděpodobně ocenilo klub na 600 až 700 milionů liber.

Pokud převezme plnou kontrolu nad West Hamem, ukončilo by to desetiletou dominanci Davida Goulda a Davida Sullivana, kteří klub převzali v roce 2010.

Pokud by se to potvrdilo, šlo by o poslední ze série velkých dohod zahrnujících kluby Premier League po kontroverzním prodeji Newcastlu United konsorciu vedeném Saúdskou Arábií.



obrázek:

David Gould a David Sullivan převzali klub v roce 2010



Menšinový podíl ve Wolverhamptonu Wanderers také v posledních týdnech změnil majitele, protože kluby se v důsledku pandemie snaží posílit své rozvahy.

Křetínský, který má aktiva v energetickém, mediálním, průmyslovém a maloobchodním sektoru, se stal významným hráčem v britských společnostech a nyní je největším akcionářem Royal Mail a druhým největším akcionářem Sainsbury’s.

Pro vyjádření byl kontaktován mluvčí pana Křetínského.