Genová terapie je slibná při léčbě neuropatie po poranění míchy

Mezinárodní tým výzkumníků vedený vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu School of Medicine uvádí, že genová terapie, která blokuje cílenou neuronovou signalizaci, účinně snižuje neuropatickou bolest bez detekovatelných vedlejších účinků u myší s poraněním míchy nebo periferních nervů.

Výsledky byly zveřejněny v online vydání 5. května 2022 Molekulární terapie, představuje potenciální nový léčebný přístup pro stav, který může postihnout více než polovinu pacientů s poraněním míchy. Neuropatie zahrnuje poškození nebo nesprávnou funkci nervů jinde v těle, což obvykle vede k chronické nebo oslabující necitlivosti, brnění, svalové slabosti a bolesti.

Hlavní autor studie Martin Marsala, MD, je profesorem na katedře anesteziologie na University of California, San Diego School of Medicine.

Pro neuropatii neexistuje jediná účinná léčba. Farmaceutické terapie například často vyžadují komplexní a nepřetržité podávání léků a jsou spojeny s nežádoucími vedlejšími účinky, jako je sedace a motorické poruchy. Opioidy mohou být účinné, ale mohou také zvýšit toleranci a riziko zneužití nebo zneužití.

Vzhledem k tomu, že lékaři a výzkumníci jsou schopni přesně určit místo poranění míchy a původ bolesti nervů, bylo vynaloženo mnoho úsilí vyvinout léčbu, která se selektivně zaměří na slabé nebo poškozené neurony v postižených segmentech páteře.

Genová terapie se v posledních letech ukazuje jako stále atraktivnější možnost. V nejnovější studii vědci vstříkli do myší s poraněním sedacího nervu a následnou neuropatickou bolestí neškodný virus spojený se žlázou nesoucí pár transgenů, které kódují kyselinu gama-aminomáselnou neboli GABA. GABA je neurotransmiter, který blokuje impulsy mezi nervovými buňkami. V tomto případě signalizuje bolest.

Dodávka a exprese transgenu – GAD65 a VGAT – byla omezena na oblast poranění sedacího nervu u myší a v důsledku toho nebyly zjištěny žádné detekovatelné vedlejší účinky, jako je motorické poškození nebo ztráta normálního vnímání. Produkce GABA transgenem vedla k měřitelné inhibici neuronů přenášejících bolest u myší, která přetrvávala po dobu alespoň 2,5 měsíce po léčbě.

„Vynalézání jediné léčby, která poskytuje dlouhodobý terapeutický účinek, je také vysoce žádoucí. Tyto výsledky naznačují cestu vpřed pro oba.“

Spoluautoři jsou: Takahiro Tadokoro, University of California, San Diego, University of the Ryukyus, Japonsko, a New Zealand Technologies, San Diego; Mariana Bravo-Hernandez, Yoshiomi Kobayashi, Oleksandr Platochin, Michael Navarro, Atsushi Mianohara, Tetsuya Yoshizumi, Michiko Shigeo, Rajiv Reddy a Joseph Seyashi, všichni na UCSD; Silvia Marsala, University of California, San Diego a New Zealand Technologies, San Diego; Kirill Agashkov a Volodymyr Krutov, oba ve Fyziologickém ústavu Bogomolets na Ukrajině; Stefan Juhas, Jana Johšová, Dong Nguyen, Helena Kupková Skalníková a Jan Motlík, všichni v Akademii věd ČR; Sean B. Driscoll a Thomas D. Glenn, Samuel L. Pfaff, všichni v Salk Institute for Biological Studies Taratorn Kimthong a Suchinda Malevijetund, oba na Chulalongkorn University, Thajsko; Zoltan Tomori a Ivo Vanicki, oba ve Slovenské akademii věd; Manabu Kakinohana. Univerzita Ryukyus. a Pavel Bilan, Kyjevská akademická univerzita, Ukrajina.

Financování tohoto výzkumu pocházelo částečně z fondu SANPORC; National Institutes of Health (grant 1R01NS113189-01); VEGA #2/0094/21; VEGA #2/0123/20; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Projekty Národního programu udržitelnosti č. LO1609 a CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785 a LTAUSA19029); a RVO: 67985904.

Zveřejnění: Martin Marsala je spoluzakladatelem Neurogain Technologies, Inc. v San Diegu.