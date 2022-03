Pacienti s COVIDem s rizikem 20 typů kardiovaskulárních onemocnění: studie

novéNyní můžete poslouchat články Fox News!

V nedávné zprávě v časopise vědci ukázali, že lidé s COVID-19 jsou vystaveni riziku rozvoje kardiovaskulárního onemocnění 30 dní po nakažení virem. Přírodní medicína.

Zpráva zjistila, že lidé s COVID-19 jsou vystaveni riziku rozvoje 20 různých kardiovaskulárních onemocnění, včetně mimo jiné: srdečního selhání, perikarditidy, myokarditidy, mrtvice, cerebrovaskulárních poruch a arytmií. Dokonce i jednotlivci, kteří nebyli hospitalizováni s infekcí, měli více kardiovaskulárních onemocnění než ti, kteří nikdy nebyli infikováni, uvedla studie.

„U těchto pacientů s onemocněním COVID-19 na dálku bylo diagnostikováno 20 srdečních onemocnění. Nejčastěji se jednalo o dušnost a únavu,“ říká Dr. zdraví srdce program na Northwell Health v New Yorku řekl Fox News. „Nové arytmie nebo abnormální srdeční rytmy, které lidé mají, jsou také důležité a mohou být pro mnoho pacientů neuvěřitelně invalidizující,“ řekl Graver, který se do studie nezapojil, ale komentoval to pro Fox News.

Výzkumníci analyzovali zdravotní záznamy více než 11 milionů veteránů ve Spojených státech a zjistili, že veteráni, kteří se před rokem nakazili COVID-19, měli výrazně zvýšené riziko 20 různých onemocnění kardiovaskulárního onemocnění ve srovnání s těmi, kteří je neměli. Udělej to.

„Pokud jde o dlouhodobé příznaky koronaviru a srdečních onemocnění, existuje celá řada čehokoli od těžké dušnosti přes bušení srdce až po jednoduchou nemožnost dokončit cvičení,“ řekl Graiver Fox News.

Dr. Graiver řekl Fox News, že mnoho pacientů trpí Kardiovaskulární účinky Dlouhodobě nemocní COVID-19, jako je myokarditida, se obávají cvičení, ale tvrdí, že cvičení může hrát důležitou roli při zotavení, včetně jeho role po nakažení COVID-19.

„Bohužel, protože už nějakou dobu mám stejnou diagnózu, rozumím tomu docela dobře. Pokud se vaše srdeční funkce úplně obnoví, je to otázka pokusu se každý den trochu popostrčit. Lidé s anamnézou myokarditidy a strach z cvičení by se měl účastnit programu resetování.“ Srdeční rehabilitace,“ řekl Graiver v rozhovoru.

Kardiolog řekl Foxu, že se otevřelo mnoho center, aby podpořili lidi, kteří se z nich zotavují COVID-19Cvičit v kontrolovaném prostředí.

„Když jsou pacienti schopni zahájit svůj cvičební režim v kontrolovaném prostředí, kde jsou pečlivě sledováni na EKG, krevní tlak a srdeční frekvenci, cítí se pohodlněji a bezpečněji pokračovat ve cvičení mimo centra srdeční rehabilitace,“ řekl Graiver Fox News. .

Grayver vysvětlil, že v některých případech, kdy má jedinec COVID, může dojít k významné fyziologické změně svalové a srdeční kondice.

Doktor vysvětlil: „Pokud vezmete zdravého člověka a uložíte ho na 24 hodin do postele, jeho svaly okamžitě začnou atrofovat. Totéž se děje během období Covid.“

Grayver dále vysvětlil, že cvičení může vyřešit tuto dekondici.

„Zejména když se zaměříte na konkrétní typ cvičení, které se zabývá vysoce intenzivním intervalovým tréninkem. Nejen, že vám to změní srdce nahoru a dolů, ale také to pomůže regenerovat některé svaly, které mohly během nemoci atrofovat.“

Zdravotní experti řekli Fox News, že je důležité, aby se pacienti zotavili z COVID odbavení Spuštění cvičebního programu.

Kardiolog vysvětlil: „Komunikuji s těmito pacienty, jako by měli nedávno operaci srdce. To znamená, že jsem je poslal, aby získali základní Sportovat Zátěžový test k posouzení jejich základního funkčního stavu. Na základě výsledků zátěžového testu je pak odkazuji na kardiorehabilitaci.“

Grayver dodal: „To jim obvykle ohromně pomáhá. Jakmile dokončí program, cítí se fyzicky, mentálně a emocionálně silnější, aby mohli pokračovat ve svém nezávislém tréninkovém režimu.“

U pacientů s problémy s plicním onemocněním Grayver navrhl, aby jednotlivci pečlivě sledovali pulzní oxymetrii.

„Pokud mají pacienti významnou srdeční maladaptaci s arytmiemi, monitorování srdeční frekvence určitě pomůže. Aby bylo možné stanovit pokyny, jak vysokou nebo nízkou by měla být srdeční frekvence osoby, bylo by důležité provést tento základní zátěžový test.“

Grayver se podělila o to, jak jí cvičení pomohlo zotavit se z COVID.

„Bylo tam tolik momentů intenzivní frustrace, protože jsem se ve své vlastní kůži opravdu cítil nepříjemně. Ale každý den jsem na sebe tlačil o něco déle, zvedal jsem o něco těžší a běžel jsem do strmějšího svahu.“ Tyto malé změny mě neustále tlačí jak psychicky, tak fyzicky.“ A tím, že jsi mi to dal zpět do ruky a vrátil jsi tu sílu zpět do mého těla, jsi mi začal pomáhat.“

Kardiolog řekl, že spolu s cvičením by měl být snížen příjem vody a doplňků zánětlivá reakce V těle mohou všechny pomoci zotavit se z příznaků dlouhodobého transportu.

Grayver přidal tuto radu dálkovým nosičům: „Únava je ve skutečnosti součástí velmi zlého kola, které máme pouze sílu rozbít. To znamená, že čím méně se hýbete, tím více jste unavení a tím méně se chcete hýbat. „Jsou jediní, kteří mají sílu se zlomit, musíme to udělat.“