PlayStation možná právě omylem potvrdil zpětnou kompatibilitu PS3 na PS5

PlayStation – nebo přesněji PSN – možná právě potvrdila, že zpětná kompatibilita PS3 přichází na PS5. A samozřejmě, pokud se zpětná kompatibilita PS3 blíží k PS5, PS2 a PS1, může přijít i zpětná kompatibilita. Začátkem tohoto týdne jsme porušili zprávu o aktualizovaném patentu PlayStation, který toto vše naznačoval. Nyní se zdá, že existuje více důkazů a opět přichází ve stejném stylu PlayStation.

Prostřednictvím Twitteru Jordan Middler sděluje, že ceny her Dead or Alive PS3 se objevují v obchodě PlayStation Store pro PS5. Normálně ne, a neměly by, protože je nelze zakoupit. Přesto jsou. Nyní by to mohla být chyba, ale pokud je to chyba, přichází v nevhodnou dobu pro Sony vzhledem ke všem spekulacím o zpětné kompatibilitě pro PS3, PS2 a PS1 na současné PS5.

To se také stalo ve stejném týdnu, kdy PlayStation začala upozorňovat maloobchodníky ve Spojeném království, aby stáhli karty PlayStation Now z regálů, což je podle některých zpráv metoda pro novou předplatitelskou službu PlayStation s kódovým označením Spartacus. Co to má společného se zpětnou kompatibilitou na PS5? No, aktuální předplatitelská služba Intelu tvrdí, že nebude pouze kombinovat PlayStation Now a PlayStation Plus, ale umožní předplatitelům hrát hry pro PS3, PS2 a PS1 prostřednictvím zpětné kompatibility.

Uh Nebojte se nikoho, ale hra pro PS3 by neměla mít cenovku, pokud jde o PS5. pokud… pic.twitter.com/5CTACWGh7s – Jordan Midler 16. ledna 2022

Právě teď jsme v dost hlubokém teritoriu dohadů, takže vše berte s rezervou. Jako vždy vás budeme informovat o vývoji situace. To zahrnuje aktualizaci o tom, kdy a zda PlayStation reaguje na výše uvedený tweet a spekulace, které vytváří.

