Vladar se neustále zlepšuje jako rezerva pro Markstroma a Flimse

Dan Vladar vedl Calgary Flames na ledě ve čtvrtek v SAP Center v San Jose, což znamená jeho 15. start do 20. sezóny své kariéry v National Hockey League.

Pro 24letého Čecha to byla letos fantastická cesta do jeho prvního zaměstnání na plný úvazek na nejvyšší profesionální úrovni – něco, co nebral jako samozřejmost, učit se od brankáře č. 1 Jakoba Markstroma a začít podnikat s úsměvem na jeho tváři.

Zavolat by mohl ohnivý trenér brankářů Jason Labarbera. Jednou byl ve stejné pozici jako Vladar a během své kariéry byl několikrát ve více než 13 různých týmech z NHL, American Hockey League a ECHL.

Labarbera ten den vysvětlil: „Je to stresující situace a těžká práce.“ „Někdy si připadáte, jako byste byli na ostrově. Takže pokud někoho máte, ne nutně jako mentora, ale můžete ho sledovat denně, je to jednodušší.“

„Chytrí muži jsou houby a berou tyhle věci, že?“

Vladar po celou dobu kampaně jednoznačně byl a stále je houbou, zlepšoval lyžování, dolaďoval pohyb a zatáčky a pracoval na své schopnosti vjíždět a vystupovat ze svých pozic.

Většina tohoto popisu práce se však odehrává mimo led, protože Vladar se snaží zůstat duševně a důvtipně připraven, pokud bude letět pracovat jako záložní správce sítě.

Někdy je to plánované, třeba začátek čtvrtka.

Někdy je to trhané, jako když byli Flames 24. února ve Vancouveru a Markstrom potřeboval zamířit do šatny opravit část svého skateboardingu a nakonec zůstal po zbytek zápasu.

To vše je ale důležité a Vladař si na náročnost svého pracoviště nemůže jednostranně stěžovat.

Je to koneckonců v NHL.

„Teď jsem na řadě já,“ řekl Vladař s úsměvem a mírným pokrčením ramen. „Nezáleží na tom, proti komu hraji. Snažím se v praxi dělat vše pro to, abych byl co nejlépe připravený. Když mi pak zavolají, snažím se jen věřit sám sobě a vědět, že jsem pro výkon udělal vše, co jsem mohl.“ jak nejlépe umím.“

„Mojí úlohou je zůstat pozitivní a dělat to nejlepší.“

Vladař s tím nemá potíže.

Málokdy je vidět bez úsměvu na tváři nebo „ahoj“ do médií. Vyjadřuje vděčnost při každé příležitosti, kterou dostane, a blouzní o tom, jak je šťastný z příležitosti, kterou mu plamen dal.

Kvality na ledě se výrazně zlepšily od chvíle, kdy ho trenér Flames Daryl Sutter při jeho debutu 23. října ve Washingtonu, poté o pár dní později v New Jersey (obě výhry), hodil do hlubokého konce. Skating, tracking a post-play – to vše se podle Labarbery zlepšilo.

Výsledek ale nebyl pro plamen překvapivý. Věděli vše o druhu brankáře a osobnosti, kterou měli, když si ve třetím kole vybrali Boston Bruins.

„Je v tak zralém věku, kdy mu je 24 let a propracoval se k překonání MLS a je připraven na příležitost a je nadšený, že bude hrát v lize na plný úvazek,“ řekl Labarbera. „Nezáleží nutně na tom, v jaké roli jste – jste na úrovni NHL a to je to, na čem celý život pracoval. Opravdu pracuje každý den, musí v tom pokračovat – musí držet nohu- to-gas mentalita a díky tomu se každým dnem zlepšuje atd. Stáváte se brankářem číslo jedna v této lize.“

Tímto způsobem se Markstrom vypracoval na pozici, kterou nyní zastává poté, co zaplatil své příspěvky v systémech Florida Panthers a Vancouver Canucks, než se stal jedním z nejlepších hráčů v síti NHL.

Pro Vladara je důležité, aby měl vrstevníka, jako je Markstrom, od koho se lze učit.

„Mark byl skvělý,“ řekl Vladar. „Bylo to pro mě tak zábavné sledovat, jak hraje, jak hraje. Doufám, že takhle vydrží ještě dlouho. Očividně s ním mám opravdu dobrý vztah. Když hraje, fandím mu a když hra mě rozveselí. Prostě jsme to, co jsme.“ ho v šatně.“

A je obzvláště důležité, aby pár čistých profesionálů spolupracovalo, protože poslední měsíc sezóny se vleče a Flames se blíží k zajištění bodu zlomu. Protože ať už jste Vladar nebo Markstrom, výhry jsou to jediné, na čem teď záleží.

„Existuje milion různých scénářů, které vás mohou napadnout,“ řekl Labarbera. „A vy se musíte učit, pracovat a zdokonalovat se… a budiž mu ke cti, že pracuje každý den.“

„Byl jsem v jeho pozici, jsou dny, kdy můžete být nevrlý a trochu nervózní. Ani jednou to neudělal, což mi jako trenérovi hodně usnadňuje práci.“

