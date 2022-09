FX Daily: Biblická reakce na inverzi výnosové křivky

Americký dolar: Tvrdé přeceňování pokračuje

Navzdory některým protichůdným údajům z USA včera trhy nadále tlačily své jestřábí sázky na další zpřísnění Fedu a s cenou 75 bazických bodů na zasedání příští týden se futures Fed Fund na březen 2023 obchodují kolem 4,50 %. To představovalo 50 bazických bodů očekávaných maximálních sazeb od začátku září, což se promítlo do nárůstu dvouletých výnosů státních dluhopisů o 40 bazických bodů.

Nakonec pozorujeme typickou reakci na devizovém trhu na inverzi výnosové křivky v USA: dolar krytý, vysoce cyklické měny/komoditní měny; Dolarové blokové měny během týdne klesly o 1,6-2,1 % a pouze norská koruna si vedla hůře (-2,5 %) vůči americkému dolaru. Pokles cen ropy (3. týdenní pokles v řadě) je součástí rovnice a odráží, jak trhy berou v úvahu agresivnější zpřísnění ze strany centrálních bank, které ve skutečnosti poškozuje globální poptávku.

V takovém prostředí se rizikové sentimenty snaží zotavit a to je jen další faktor zdržující jakoukoli korekci dolaru. Dnes budou sledovány průzkumy Michiganské univerzity a inflace (zejména ta druhá), ale možná budeme muset vidět některé hodnoty výrazně pod konsensem, abychom v tuto chvíli ovlivnili velmi jestřábí výhled Fedu. Ve středečním oznámení FOMC vidíme dolar na pevné půdě.

EUR: Jak se Lagardeová vypořádá se stropem na účtu za energii?

Očekává se, že konečná čísla CPI eurozóny za srpen potvrdí předběžnou hodnotu 9,1 %, žádná další data ke sledování, což znamená, že veškerá pozornost bude věnována: a) vývoji rusko-ukrajinského konfliktu; b) ceny plynu a opatření EU ke snížení účtů za energii; c) reproduktory ECB.

V tomto posledním bodě uslyšíme prezidentku Evropské centrální banky Christine Lagardeovou, která dnes ráno promluví s členem Rady guvernérů Françoisem Villeroyem na studentské akci v Paříži. Komentáře představitelů ECB po schůzce zatím zůstaly na jestřábí straně spektra a nevidíme důvod, proč by se dnes Lagardeová od tohoto narativu odchýlila. Budeme bedlivě sledovat, jak budou nedávné kroky členů EU na snížení účtů za energii zahrnuty do hodnocení politiky ECB, což je faktor, který by mohl způsobit větší rozdíly mezi holubicemi a jestřáby v Radě guvernérů. Dnes ráno se nám také ozve Olli Ren.

Ať tak či onak, euro v poslední době vykázalo nízkou citlivost vůči komunikaci ECB a neklidné rizikové prostředí smíchané se silným dolarem může prozatím udržet kurz EUR/USD omezený navzdory nedávnému poklesu cen plynu. Úroveň 1,0000 může zůstat v příštích dnech nedotčena.

Sterling: Poslední (pochmurný) kus dat před Bank of England

Dnešní ranní maloobchodní tržby ve Spojeném království nadále ukazovaly obraz zhoršující se spotřeby ve Spojeném království, což vyplynulo spíše z pokračování pokračujícího klesajícího trendu z loňského léta spíše než z ponurého datového bodu v poněkud trhané sérii. Toto byl poslední významný údaj před čtvrtečním zasedáním BoE a dnes ráno se to týkalo libry.

Navzdory zdánlivě vysokému přecenění prognózy úrokových sazeb Fedu se ceny BoE zastavily, nyní kolem 65 bazických bodů pro zářijové zasedání. V současné době vidíme relativně vysokou šanci na pohyb o 75 bp příští týden, což by mohlo poskytnout jistou pomoc pro GBP, přestože celkové prostředí stále není cyklické a obavy z domácího růstu pravděpodobně zůstanou stranou. Obnova libry šterlinků. Skok EUR/GBP dnes ráno může mít potíže s protažením za hranici 0,8750.

Střední a východní Evropa: Polská jádrová inflace dosáhla nového rekordu

Dnešní kalendář obsahuje jádrovou inflaci v Polsku a index cen výrobců v České republice. Náš varšavský tým očekává, že jádrový CPI poskočí z 9,3 % na 10,0 % r/r, což je nejvyšší hodnota od roku 2000, což by se mohlo dostat do novinových titulků. V České republice se očekává každoroční potvrzení trendu zpomalování čísel, navíc půjde o poslední číslo před zářijovým zasedáním České národní banky. Domníváme se však, že ani překvapení směrem nahoru nezmění očekávanou stabilitu úrokových sazeb.

Na trhu zůstává tématem číslo jedna Maďarsko a forint, který včera ztratil dalších 0,7 % a za týden téměř 3,0 % a dostal se na nejslabší úrovně od konce srpna. Samozřejmě hlavním důvodem je otázka fondů EU a jednání s Evropskou komisí. Včera jsme navíc nemohli vinit ani ceny plynu, které opět klesly. Jak již bylo zmíněno, očekáváme, že forint to bude mít těžké. Další uzávěrka je v neděli a ve druhé polovině příštího týdne, kdy uslyšíme více od Evropské komise.

Jinde ve střední a východní Evropě jsou polský zlotý a česká koruna stále silně taženy cenou plynu, což jim pomáhá překonávat negativní dopad EUR/USD bez parity a nepříznivý vývoj úrokových diferenciálů na obou trzích. Na druhou stranu je její vývoj nepředvídatelný a my musíme nadále bedlivě sledovat další kroky EU v příběhu o plynu.

