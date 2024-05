Udělat si čas na videohry pro více hráčů s přáteli je důležité

V dnešní době každý, kdo se mnou mluví o videohrách, slyší klíčovou frázi v mém slovníku. „Ach, viděl jsem, jak můj přítel hraje tuhle hru na Noci hráčů.“ „Musím to nainstalovat včas na Noc hráčů!“ „Konečně jsem to dokončil včera v noci během Gamer Night.“ Od roku 2020 je můj čtvrteční večer Gamer Night a vše pro mě změnilo.

Tohle není jen chlubení se tím, že mám přátele, i když jsem velmi vděčný, že je mám. Pokud jste vyrůstali jako jedináček, jako já, pravděpodobně si dokážete představit, jak mě překvapuje konzistentní přátelství, natož letitý závazek setkávat se (prakticky) se stejnou skupinou lidí každý týden. Možná si myslíš, Nemám žádné přátele, kteří by to chtěli dělat. Nebo si možná myslíš, Na to jsme všichni příliš zaneprázdněni.

Také jsem o všech těchto věcech přemýšlel a není to tak dávno. Než se to zakořenilo v mém životě jako trvalý týdenní závazek (ačkoli to mohl minout kdokoli z nás, protože jsme byli čtyři a Noc hráčů je stejně zábavná se třemi nebo dvěma), celá myšlenka Noci hráčů vypadala zbytečné a možná i nemožné z hlediska plánování. Před Gamer Night jsem měl svobodomyslnější styl hraní. Tu a tam se objevila skvělá hra pro více hráčů, kterou jsem chtěl vyzkoušet, a občas se mi podařilo přesvědčit nějaké přátele, aby ji hráli se mnou. To by vždy zahrnovalo nějaký nepříjemný plánovací trik a nikdy by se to nestávalo tak často, jak by kdokoli z nás chtěl. To byl skvělý způsob, jak žít. To jsem ale netušil jak moc lepší možná můžeš být.

Gamer Night in my life se zrodila ze skupiny hráčů organizujících hru pro více hráčů. Začalo to na podzim roku 2019, kdy jsme se dvěma přáteli vstoupili do úžasného vztahu Osud 2, která obsahuje spoustu kooperativních aktivit pro tři hráče. To vedlo k tomu, že jsme experimentovali s některými raidy, což jsou kooperativní multiplayerové aktivity s vysokou intenzitou Osud 2 Což vyžaduje šest lidí a tím pádem hodně koordinace plánování. Nakonec to byl pro nás všechny příliš velký tlak na udržení, ale během toho jsme dostali týdenní večer pro nás čtyři, které velmi zajímá myšlenka neustále se scházet na hlase. volejte a hrajte spolu hry Discord. Rozhodli jsme se tomu říkat „Gamer Night“, protože to bylo zábavné. Je to zaseknuté.

Netrvalo dlouho a Gamer Night se vyvinul do dokonalejšího vzorce. Už to není týdenní herní akce pro více hráčů – každopádně ne nutně. Pořád je to herní večer s přáteli, ale to nutně neznamená, že všichni hrajeme stejnou hru. Můžeme hrát čtyři úplně odlišné hry. Možná my dva hrajeme hru Sledování 2 Zápas spolu, zatímco další osoba sleduje zápas a čtvrtá osoba hraje Prsten Al-Din. Tři z nás možná sledují hru čtvrté osoby Zlí duchovéNebo poskytnout rady podle potřeby, nebo jen dát volný průchod našemu životu. Možná všichni nikdy nebudeme hrát žádnou hru a místo toho budeme sledovat živý přenos hry na Twitchi a mluvit o tom. Všechny tyto aktivity jsou Gamer Night.

Snad nejdůležitější na tom je, že Noc hráčů trvá jen dvě hodiny, alespoň pro mě. Ukazuji se v 19:30 a odcházím ve 21:30 (bohužel jsem zjistil, že když hraji videohru příliš pozdě v noci, nemůžu spát – proto ten brzký checkout kvůli mé spánkové hygieně. ) Někdy moji přátelé začnou brzy nebo skončí později, a jak jsem řekl dříve, někdy tam nemůže být ani jeden z nás. Ale to se stává téměř vždy, protože výsledky jsou odměňující. Cílem bylo původně mít čas hrát hry společně, zejména hry pro více hráčů, bez starostí s plánováním – ale nakonec to bylo něco, co nás čtyři spojilo ještě víc, než když jsme začínali, což je docela působivé vzhledem k tomu, že jsme už všichni se měli rádi Někteří velmi málo.

Nechám vás tedy s tímto návodem: Naplánujte si týdenní Gamer Night. Trvá to dvě hodiny – začíná, když dokončíte večeři, a končí, než se potřebujete připravit do postele. Uděláte si čas na hraní videoher, což je zábava, ale děláte to opravdu Udělejte si čas být se svými přáteli, což je ještě lepší. nebudeš toho litovat.