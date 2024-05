Největší berlička Destiny 2 je oslabena v ‚konečné formě‘

Osud 2 Benjy

Well of Radiance je základem Destiny 2 od jeho prvního příchodu, super Warlock, díky kterému jste v podstatě nesmrtelní a dramaticky zvyšuje poškození, zejména během fází šéfů DPS. Ale hráči Možná se na to nebude moci spolehnout mnohem déle.

Pokud jde o The Final Shape, Destiny 2 se vrhne na Well of Radiance a udeří do něj svým největším nerfem vůbec. Rozhodně to není nepoužitelné a v mnoha případech může být stále vyžadováno, ale bude to méně důležité, než tomu bylo dříve v roli God Mode. Zde jsou změny:

Záření je vydáváno po dobu 8 sekund, když hráči opustí oblast.

Snížená rychlost léčení za sekundu ze 100 na 50 bodů zdraví, což je stejné jako rychlost obnovy x2

Zvýšeno léčení na obsazení ze 40 na 300 bodů zdraví

Odolnost proti poškození proti nebossovým bojovníkům byla snížena ze 40 % na 20 %.

Odolnost vůči poškození proti hlavním bojovníkům byla snížena ze 40 % na 10 %.

Zvýšený maximální počet energetických koulí generovaných porážkou cílů ze 4 na 5.

Zde ale můžete vidět největší poškození, kterým je přežití, kdy získáte poloviční regeneraci zdraví a 50-25% odolnost proti poškození proti nepřátelům a bossům.

Byl to přinejmenším kontroverzní krok. Přitáhlo to velkou pozornost k prvnímu vícenásobnému držiteli světového titulu Saltigrippo, který už roky volá po extrémních nerfech Wella, věříc, že ​​to neguje spoustu obtíží při střetnutích, je nyní mnohými připisován/obviňován za tuto změnu. To je… trochu přitažené za vlasy, protože používání Well při každém setkání s bossem bylo nepochybně na radaru Bungie už léta a konečně se rozhodli, že je čas stisknout spoušť.

Celkově tuto myšlenku podporuji, ale je to hlavně můj názor jako mistra Warlocků, kterého už nebaví mít za úkol pořád dobře běhat, protože je to vždy nutné. Přál bych si však, aby byly bitvy s bossy navrženy tak, aby to tak nevypadalo Potřeba Zvyšuje trvalé poškození/přežití Wella, takže je ve hře větší rozmanitost. Pokud mají bossové velmi vysoké zdraví a hráči nyní nukingují, nebude to také dobré, takže v důsledku toho bude možná potřeba provést nějaké úpravy.

Tyto změny vstoupí v platnost za dva týdny, takže si své Super Wells užijte, dokud jsou. Je to skutečně konec jedné éry.

