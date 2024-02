Prastará pyramida září. Zabývají se tím archeologové.

Uvádí několik obav, včetně „nedostatku archeologických nebo historických důkazů“ ohledně původního umístění bloků na pyramidě. Potvrzuje, že oni z toho nespadli, „ale spíše jim pracovníci pyramid nechali nedokončenou práci“. V prohlášení se uvádí, že snaha vylepšit zbývající surové bloky kolem pyramidy a použít je jako obklad by se rovnala „nehanebnému zasahování do práce starých Egypťanů“.

Kathleen Cooney, profesorka egyptského umění a architektury na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, poukázala na rozdíl mezi restaurováním, které „zachovává něco ve stavu, v jakém to je“, a restaurováním, které to „vylepšuje a mění, zlepšuje. to a změní to.“ „Zkrášluje to“ – a „mělo by se tomu za každou cenu vyhnout.“