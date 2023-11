Byla vydána čtvrtá beta aktualizace Galaxy S22 One UI 6 s vylepšeními stability

Samsung vydal novou beta aktualizaci One UI 6.0 pro řadu Galaxy S22, jak bylo slíbeno. Ano, skutečnost, že nyní byla vydána beta aktualizace, znamená, že nedávno zveřejněný plán One UI 6 pro zařízení Galaxy byl nepřesný, protože podle tohoto plánu mají Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra získat stabilní verzi. Android 14 tento rok.

Čekání na tuto stabilní aktualizaci bude ale o něco delší. Právě teď si ti, kteří mají na svém Galaxy S22, S22+ nebo S22 Ultra firmware One UI 6 beta, mohou stáhnout čtvrtou beta aktualizaci. že to Momentálně k dispozici pouze v KorejiOčekáváme však, že další země to dostanou během příštího dne nebo dvou.

V Koreji ukazuje changelog pro čtvrtou aktualizaci zlepšenou stabilitu softwaru, podobně jako třetí beta. Ale changelog pro třetí beta verzi byl trochu podrobnější, když byla vydána na jiných trzích, takže je možné, že čtvrtá beta aktualizace také obsahuje více, než umožňuje korejský changelog.

Nový Galaxy S22 beta, který přichází s vydáním firmwaru ZWK7Má také problémy s kompatibilitou s některými korejskými bankovními aplikacemi (jedná se o známý problém, který existoval i v předchozích beta verzích). Zahrnuje bezpečnostní opravu z listopadu 2023 a můžete si ji stáhnout z webu Nastavení » Aktualizace softwaru menu na vašem telefonu.